12港人送中｜鹽田看守所多番拒探望 4律師今向深圳市公安局投訴

12名港人遭扣留在深圳鹽田看守所將滿兩個月，5名受家屬委託的律師昨爭取會面被拒，與之前一樣被告知當事人已另行委託律師。今早，盧思位、藺其磊、宋玉生等4名律師親赴深圳市公安局投訴鹽田看守所、鹽田區檢察院駐所檢察室，以及110接警中心違法。這已是一眾律師繼昨日下午向檢察機關控告看守所和鹽田公安分局後，今日到另一地點––深圳市公安局作出投訴。

5名受家屬委託的律師昨到鹽田看守所探訪當事人，但看守所以當事人已委託2名律師為由不獲安排探視，又拒絕透露當事人自行委託律師身份。5名律師其間因不滿看守所態度推諉，律師盧思位一度打內地報警電話110要求警監到場處理。同日下午，律師向檢察機關控告看守所和鹽田公安分局投訴看守所和警方的違法行為，檢察院指會盡快作出書面回覆。

目前11名港人的律師都已去過鹽田看守所，全部被拒會見，只有中五生廖子文的家屬委託律師尚未到深圳。據了解，部份律師因受到內地司法部門施壓而不能動身，因此有當事人的家屬委託多於一名律師，方便行動。現時12人家屬合共委託14名律師。

「12港人關注組」昨在Facebook透露，早於關押初期，家屬嘗試匯款被拒，有部份甚至被停用戶口。及至今日，終見部份港人的戶口開始被扣錢，暗示他們能成功使用存款。不過，有律師指有當事人仍被禁止寄送衣物。

《蘋果》記者／Facebook

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