五中全會｜台27至30日試射導彈 無人機將參與演習

台灣中科院本月底將連續4天從九鵬基地火炮射擊，警告危險範圍有100公里和300公里。軍事專家推斷，應該是雷霆2000火箭和天弓及雄二E巡弋導彈，這次射擊演練無人機也會參與。

中科院公告從本月27至30日，從九鵬基地朝太平洋火炮射擊，劃定的危險範圍有2區域，一個是從九鵬基地往東100公里範圍內，最大彈道高度2.5萬呎；另一區域的彈道是從九鵬往東過了蘭嶼再轉北至宜蘭，長度300多公里，高度無限高。

根據中科院退休人員表示，以往中科院火炮試射，如果彈道無限高的有兩種導彈，有可能是台灣自製研發的「雄二E巡弋導彈」和天弓導彈系列。射程在100公里內且彈道不是無限高的有可能雷霆2000多管火箭增程彈。

《WSJ》籲美國加強對台售武

另外，美國政府在大選前宣佈3項對台軍售方案，《華爾街日報》今日社評指出，中國提升對台威脅之際，這波軍售來得正是時候；無論誰贏得美國大選，都該進一步協助台灣強化防衞，嚇阻中國進犯。

《華爾街日報》的社論題為「強化台灣防衞」，提到「特朗普（美國總統）推動18億美元對台軍售案，拜登（Joe Biden，民主黨總統候選人）會做同樣的事嗎？」評論認為，在中國非法接管香港、提高對台威脅之際，美國推動這波軍售時機正確。除非國會議員在30天內阻截，否則這次軍售將照程序進行；由於共和黨與民主黨都憂慮北京當局強勢作為，國會不大可能反對。

社論認為，這次軍售滿足台灣防衞迫切需求，也是美國展現對台支持的重要訊號。無論11月3日誰贏得美國總統大選，都需要做得更多，以免中國抓住弱點攻擊台灣。

中央社／台灣《蘋果日報》

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