iPhone 12今開賣｜藍色最搶手！內地網民嫌「底褲藍」要退貨 手機達人：玻璃反光出事

蘋果（Apple）於上周三（14日）發佈最新iPhone 12系列手機。兩日後（16日），iPhone 12、iPhone 12 Pro開始接受預訂，今日正式開賣。雖然內地用家不斷狂罵iPhone，但新機仍然大賣，當中更以藍色最受歡迎。惟內地網上近日因藍色iPhone 12掀起熱話，不少網民見過真機照片後，狠批新機的藍色不討好，與發佈當日的顏色有很大落差，更有人形容新機的藍色是「塑膠藍」、「底褲藍」，甚至提出是否應該取消定單。旺角先達手機店主阿然接受《蘋果》訪問時表示，網上確有不少人熱烈討論iPhone 12的藍色，不過由於大部份人仍未有見過實物，他們看到實物，或會轉買其他顏色。

內地京東蘋果旗艦店上周開放預約iPhone 12，僅一天時間預約量就超過100萬部。其中iPhone 12的預約量最高，超過82萬人，可見用家對新機的期待，當中最受歡迎更是藍色。

惟近日網上出現藍色版iPhone 12的真機照片，即遭網友狠批，指iPhone 12真機的藍色與官網上的圖片顏色差異較大，色調發佈當日見的鮮艷許多，不是官網上的較低沉的灰藍。

有網民即時找來其他藍色物品「寸」蘋果機，例如塑膠拖鞋、膠桶、內褲、垃圾鏟，甚至石油氣罐等。網民笑言，新機藍色太貼地，猶豫是否應要退貨。不過亦有人持相反意見，認為這種藍色更搶眼，一眼就可以看出是新款iPhone 12。不過亦有網民提出，可能是拍攝角度影響。

「未睇到實物個個都想買藍色，相信大部份人睇完實物後會買其他顏色……」旺角先達手機店主阿然表示，知悉網上近日有不少網民討論藍色iPhone 12，但大部份首批買家仍未有見過實物，所以仍以藍色iPhone 12最受歡迎。至於炒家，他們只會「按定單辦事」，故即使實物的藍色與官方有落差，他們仍會照賣。至截稿日（22日）計，阿然指藍色iPhone 12有約700元的炒價水位，不過他同時估計，有人會見過實物後放棄藍色，最後改變主意買黑色或其他顏色。

曾經開箱藍色iPhone 12的方保僑表示，iPhone 12被形容塑膠感十足，但新機機背有一層玻璃塗層，故他不認同網民所形容的塑膠感，「如果鍾意藍色，或者會鍾意。如果再淺色，就真係有塑膠感覺。」

方保僑指，新機實物的藍色與官方發佈當日的，並不如網民所說的大落差，他反指iPhone 12問題非出於顏色，而是機背光面，極易沾上手指模，「iPhone 12 Pro的磨砂面就唔會……」不過由於大部份用家購買新機後，都不會讓手機「裸跑」，會另買手機殼，故藍色的外觀問題未必太大。

曾親身接觸iPhone 12的《蘋果》副刊記者韓繼聰則認為，iPhone 12實物的藍色絕非如內地網民形容般差，只是實物的藍色或因玻璃反光的特性，令觀感會比發佈會中的相片為淺，因而令實物與大眾的期望出現落差。但他亦不能否認，如與iPhone 12 Pro的太平洋藍比較，後者金屬感較強，加上磨砂質感的藍色，會較iPhone 12那鮮艷的藍色來得更討好。

《蘋果》記者／台灣《蘋果新聞網》／新浪微博

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