韓戰70年｜十年前講話 習強調和平穩定

回顧抗美援朝的40、50和60周年，今日北京的紀念活動無論從規模和調子，都是史無前例。習十年前以國家副主席身份發表60周年演說，習當年的亦未有如今日般渲染強烈的反美民族主義，強調和平穩定，不像今天般殺氣騰騰。

2000年10月舉行的50周年紀念大會，時任國家主席江澤民的講話雖亦有批評美國當年「悍然」發動韓戰，但卻強調現在紀念抗美援朝勝利，「就是要以歷史和現實的眼光對這場戰爭加以觀察與總結」，呼籲「必須推動建立和平穩定、公正合理的國際政治經濟新秩序」，對美國只有「誰都不能搞霸權主義和強權政治，誰都不應把自己的價值觀和社會制度強加於人」等含蓄批評。

十年後的60周年，時任國家主席胡錦濤把紀念大會降格為「座談會」，他本人亦未在座談會上發表講話，改由時任國家副主席習近平講話。習當年的講話未有如昨日般渲染強烈的反美民族主義，相反稱「進一步營造和平穩定的國際環境」是中國實現和平發展的必然要求，又重申中國一貫致力通過對話和談判等外交手段解決朝鮮半島問題。

《蘋果》記者

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