美國大選｜拜登子中間人拉攏 兩岸領導同台意外破局

美國大選對抗進入白熱化，現任總統特普在最後階段，將火力全面集中對手拜登的中國關係上，揭拜登父子與中方千絲萬縷的關係，一舉逆轉先前頹勢，獲得連任。台灣《蘋果新聞網》上周獨家揭露，現年57歲、政大國貿系畢業，擁有美國名校耶魯管理碩士的台灣商人林俊良(Michael Lin)，如何幫助拜登兒子亨特(Hunter Biden)，在近10年間與中國政商權貴建立關係，甚至也曾把觸角伸向台灣。熟悉華府政情人士告訴《台蘋》，要了解拜登父子的「通中門」，「Michael Lin is the key.」（林俊良是關鍵）。 而另一位熟識林俊良的人士更告訴《台蘋》，看到亨特最近因「電郵門」事件爆出醜聞，他相信以林跟亨特的交情，亨特醜聞內的場景、人物若是跟中國有關，很可能都會和林俊良有關。

而《台蘋》繼上周報道後，又獨家取得一份2013年時，林俊良想在幕後促成的一場論壇企劃檔案，檔案內容串起美、中、台三方，在高層政商間尋找利益的意圖。 據調查，這場論壇是由美國「立法領袖基金會」（SLLF，State Legislative Leaders Foundation）推動，SLLF的亞洲分會就是由林俊良所創，也是他從2007年開始，帶領亨特等美國政二代入中國以權謀商時的踏腳石。原本依SLLF規劃，論壇在2013年11月舉辦時，就會再邀請亨特，及20個以上的美國州議長訪台，參與人數預估約上百人。這在台美交流上算是大事，當時的美國副總統拜登兒子要來，更是亮點。但最後論壇因「馬王鬥」而取消。

《台蘋》掌握的這份論壇企劃案，有中、英文兩份，寫成時間都在當年8月，它用一般word文件寫成，標題名稱是「2013年美亞領袖論壇籌備草案」，論壇預訂舉行時間是11月11至12日兩天，地點在國立政治大學。

論壇籌備委員會所掛的名譽主委有二位，台灣是由曾任監察院長、國大議長、外交部長的國泰慈善基金會董事長錢復擔任，另一位竟是前中國人大常委會副委員長許嘉璐。人大常委會是中國「名義上」最高國家權力機關全國人大的常設機關，目前的委員長是僅次習近平、李克強的中共中央第三號人物栗戰書，今年6月30日才剛監督制定「港版國安法」通過。

許嘉璐在1998到2008年擔任人大常委副委員長長達10年，退休後曾到台灣訪問，被稱為「兩岸交流以來，大陸赴台退休層級最高的國家領導人」。 學者出身的他常強調兩岸思想應多交流，弘揚中華文化，但他批判起台獨也是「數典忘祖」，「棄祖污宗」，罵得毫不留情。

SLLF促成美國與台灣合辦論壇，卻邀請大陸退休的國家領導人當榮譽主委，表面上看有點怪異。 但據《台蘋》調查，其實林俊良在2007年引領「桑頓集團」與中國政商界第一次接觸時，他們會面對象中的最高官，就是許嘉璐，而且兼任桑頓集團顧問的SLLF總會長雷吉斯也同行，2010年SLLF在中國舉辦第一屆的美亞論壇，許嘉璐也有出席。

除了名譽主委之外，這場論壇的主任委員是掛王金平及雷吉斯兩人。知情人士透露，這場論壇預算估計要花800萬新台幣（下同、約200萬港元），當時的立法院長王金平曾爽快承諾，由他擔任董事長的台灣民主基金會贊助600萬元（約150萬港元）。 《台蘋》詢問王金平有關這場論壇，王金平表示這件事太久，他已經不記得了，至於林俊良，他也說「沒印象」，還補充表示他雖曾見過小布殊兒子，但真的沒見過拜登兒子。名單上亦有台副總統賴清德（時任台南市長），還有蕭美琴及林佳龍等。

林俊良欲促成美、中、台政要大聚會，藍、綠、紅同場現身的歷史一幕。可是，最終論壇泡湯。

到了9月，台灣爆發撼動政壇的「馬王政爭」（時任總統馬英九和立法院長王金平的政治鬥爭），王金平突然神隱，就讓論壇的台灣接洽單位深感不妙，擔心王原本所承諾的600萬元贊助，沒着落怎麼辦？ 台灣負責接待籌劃的工商建研會在隔天就電郵向SLLF說明，想要取消論壇，但SLLF仍希望照常舉辦，亨特與好友博格都是SLLF顧問，博格也已告知幾位美國州議長來台行程，台美雙方在9月10日舉行電話會議，但台灣方面仍擔心不確定因素太大，決定不辦。

不過，當年亨特雖沒有現身台灣，但他前進中國的動作仍然積極。就在當年論壇原訂舉行日之後的不到一個月，12月4日，拜登父子就一起到北京進行正式訪問，也見了中國國家主席習近平。

根據《台蘋》獨家取得的拜登家族在中國關係的調查報告，拜登父子訪中行後約兩周，12月16日，亨特、林俊良等人從當年6月開始就一直積極促成的一家「渤海華美股權投資基金管理公司」，在上海自由貿易區成立。「渤海華美」是拜登家族與中共合資的第二筆交易，這是一家中美合資的私人基金公司，中方資金的代表是中國國企「渤海產業投資基金管理有限公司」（Bohai Capital）；美方則是Rosemont Seneca Thornton LLC公司，該公司的股東大有來頭，除亨特之外，還有當年剛上任的美國國務卿凱利（John Kerry）的繼子漢茲（Chris Heinz），到目前「渤海華美」資本額已超過20億美元。

去年渤海華美曾特別澄清，亨特是在其父親仍是副總統時，只掛名董事，並未支薪，直到拜登卸任副總統，他才購入10%股份，持股至今，但「未干預渤海華美的投資方向」。 不過，渤海華美其實就像亨特、林俊良這群人在中國的前進基地一樣，在2013年成立之後，接下來他們在中國推動的許多計劃，都扮演了一定程度的角色。

台灣《蘋果新聞網》

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