中美俄角力｜普京突提中俄軍事同盟撐習抗美 中國外交部：願密切戰略協作

中、美、俄三國關係波譎雲詭，中國國家主席習近平在紀念抗美援朝70周年活動上發表，帶有強烈反美訊息的演說前夕，俄羅斯總統普京亦突然大打「中國牌」，高調宣稱中俄在理論上存在建立軍事同盟的可能性，有關說法震撼國際社會。中國外交部發人趙立堅昨日下午在例行記者會上回應此事時，雖未置可否，但就重申中方願同俄方一道繼續密切戰略協作。

趙立堅說：「中方願同俄方一同全面落實兩國元首的共識，不斷豐富兩國關系的戰略內涵，助力兩國共同發展振興，繼續密切戰略協作，為促進世界和平與穩定貢獻更多的正能量。」

普京昨日在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上表示，美國和俄羅斯決定全球最重要問題的時代已經過去，中國和德國正崛起為超級大國。他表示，不排除會同中國建立軍事同盟。但他同時表示，實際上兩國戰略互信和協作水平已經達到相當的高度，以至於雙方原則上並不需要這樣的同盟。

瓦爾代國際辯論俱樂部，由俄羅斯國際新聞社與俄羅斯對外政策和國防政策委員會、《莫斯科新聞報》英文版， 以及《全球化政策中的俄羅斯》和《Russia Profile 》雜誌聯合組辦，會員包括來自俄羅斯、美國、英國、德國、法國、瑞士、意大利、斯洛伐克、加拿大、日本、中國、印度、以色列和伊朗的近80位政治學家、專家和記者。

環球網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！