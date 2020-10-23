駐港部隊玩嘻哈 MC解放軍新作feat.半鹹淡廣東話

解放軍駐港部隊可說是一支「能歌善舞」的部隊，早前用維港背景跳舞搶眼球，周三（21日）又在社交媒體上載最新作品，rap出《刺殺戰場》一曲，更特別呈獻半鹹淡的廣東話rap，畫面伴以刺槍刺殺訓練，說要「維護正義！」

「而家打緊刺殺，用盡的我的絕殺，睇我手握鋼槍，立志發奮圖強，心中充滿火焰，立下不敗誓言，相信邪不勝正，我地（哋）維護正義，男兒志在四方，選擇保衞家鄉，我地（哋）望着天空，責在心中，守衞香江～！」解放軍化身rapper rap這段廣東話，雖然唔鹹唔淡，但心意搭救，但好奇在用刺殺訓練是要如何守衞香港？

畫面亦伴有解放軍的刺殺訓練畫面。這條宣傳片的形容寫道：「駐港部隊【刺殺訓練】外練殺敵功，內練龍虎氣。刺殺，一項傳統的訓練科目，在戰爭年代，革命先輩們憑借（藉）着『刺刀見紅』的膽氣和『一擊制敵』的本領，令敵人聞風喪膽。」更說要由「駐港部隊的兵哥用一首超燃（超火紅、超型）RAP教你如何硬核（勁揪地）刺殺。」

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