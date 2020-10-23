雲養牛騙局｜苦主遍全國單一維權群涉款逾$800萬 網民：衰貪心難同情

內地近日頻頻傳出有人墜入「雲養牛」騙局，疫情期間有人以「互聯網＋畜牧業」為名號，推出多款手機應用程式（App）吸引民眾投資「線上養牛」賺回報，最後以增加投資或交稅等理由騙財，苦主遍佈全國，涉款由數萬元至約29萬港元不等，有人更損失畢生積蓄。目前，海南、江西、內蒙古及四川等地已立案調查此類騙局。不過，許多網民批評，這類雲養牛與其他騙局的手法一樣，投資和回報根本不合比例，稍有常識也不會相信，苦主也是貪心作崇，難予同情。

內地媒體報道，疑屬騙局的雲養牛App最少有12個，目前苦主已無法登入和取回現金。事件曝光後，各地受苦害成立多個群組維權追討。媒體追查發現，涉案的雲養牛App均聲稱背後有正規畜牧業公司，但事件爆煲後發現涉事的畜牧公司均稱被人冒用營業執照、域名等訊息，與騙案無關。內蒙古呼和浩特市和林格爾縣公安局有警員向媒體承認，受害者遍及全國，人數廣泛，涉及多個App，調查難度很大。

海南的小寧是這類「新型網絡詐騙」的受害人。他表示，今年6月知悉一款天和牧業App推出「雲養牛」投資模式，稱以1萬元人民幣（下同，約1.16萬港元）線上認養一頭牛，每日可獲357元（約415港元）回報。

小寧初時投資認養一頭牛，頭4日回報也如期到賬，但到第5天開始即本息俱不見，聯絡客戶服務員，對方卻表示要加碼認養5頭牛才能提現。小寧於是加大投資額至5頭牛，但回報同樣至第5天起沒有如期入賬。此時，客服又指小寧兩次投資相隔超過時限，必需充值以「回調數據」。直至9月3日，小寧發現無法登入該App，損失賬戶內約22萬元（約25.6萬港元）投資。

另一受害人李兵（化名）也是在6月發現由「鑫岳牧業」推出雲養牛項目。該公司聲稱與多間大型畜牧養殖場合作，網上投資認養牛隻，每日可獲「領養利潤」，到期結算提現。李兵從最初投資500元（約581港元），到最多時達到25萬元（約29萬港元）。

至8月6日，該App平台通知李兵，指應國家稅局要求投資者繳納稅收，限期未付會被永久凍結賬戶。他因無力繳交，結果所有投資被凍結。李兵其後報案，警方則指該App註冊地在內蒙古，拒不受理。李兵表示，他慘被騙去半生積蓄。

另有受害人加入鑫岳養業的維權群組，發現有上百人同樣受騙，涉資約700萬元（約814萬港元）。

警方調查發現，所有涉案的雲養牛App聲稱背後參與的正規牧業公司，均遭遭犯罪分子盜用營業執照及域名等訊息。涉案的App伺服器位址也在國外，資金亦已被轉走。

網民反應

一兄：人家養牛，把錢分給你，咋想的。

江南_半含笑：雲養貓，雲養牛，一樣的口味，相同的套路（手法）！

特斯拉維權車主-韓潮：高利貸都不敢這麼高吧，不賣白粉都給不上你收益。

站在高崗等秋天：說白了就是貪，不值得同情。

GilgameshWei：三五天牛就出欄了，雞都不敢長這麼快。

吉祥如是觀：十五天賺15%，怪誰呢。

季節的眼瞳：開心牧場？這不就是玩遊戲嗎？

澎湃新聞網

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