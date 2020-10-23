人權律師常瑋平再被「指定場所監視居住」 拍片稱不接受官派律師、不會自殺

曾代理多宗公民權益案件的陝西人權律師常瑋平，去年底被指危害國家安全，一直在陝西家鄕處於取保候審狀態。據了解，他在本周四下午失去聯絡，並被當局以涉嫌違法犯罪，採取「指定場所監視居住」措施再次拘禁，但連家屬都不知道具體罪名是甚麼。他被帶走前，曾拍片聲明自己無罪，不會接受官派律師，也不會自殺。

去年12月中，中國多名維權律師和異見人士在廈門聚會，討論公民社會及中國時政的未來。事後，警方以「煽顛罪」拘捕多人，常瑋平是其中一員。他被拘押十天後取保候審，但要留在家鄕陝西寶雞。前日下午，他被寶雞市公安局高新分局的警員帶走，家屬獲通知時連「罪名都沒有」，只說是「涉嫌違法犯罪」要指定居所監視居住。此次是常被指涉廈門聚餐案被拘後，第二次被「指定場所監視居住」。

而在出事前數天，常瑋平在片中回顧廈門聚會以來的點滴，他形容自己「沒有辦法像鳥一樣自由地飛翔」，只能接受警方的監視安排，避免衝突。他希望在2021年1月23日、取保候審期滿時，恢復自由，但也意識到自己有可能被延長取保，或重新被起訴甚至獲刑。他在片中聲明自己無罪，並稱不會接受官方委派的代表律師，自己也沒有致命性重大疾病，不會自殺。「我如果因此失去自由或生命，但你們肯定也因此受到波及，我很抱歉。我希望你們都好好的」。

家屬表示，常瑋平被帶走前沒聽說常有提及過任何異常，現時也沒有收到任何法律文書，但已有律師介入案件。

今年36歲的常瑋平，是中國維權律師的新生代。自2013年起擔任律師後，他接手的案件都與公民權益有關，代理過多宗愛滋病及性別就業歧視案件，但常在去年底已被註銷律師執照。常瑋平曾形容，自己從來不是以一個反抗者的姿態出現，只不過做了點滴微小的事情來推動社會進步，所辦的案件都盡量讓受冤屈的人能清白，所做的事情盡到了一個法律人、公民的義務。

《蘋果》記者

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