中國「晶片大學」橫空面世 疑與任正非密訪高校刺激官方有關

美國封殺華為，施展殺手鐧，禁止晶片交易，幾乎一招「了斷」華為的手機業務。內地為擺脫對美國晶片的依賴，早前成立的第一所專門培養晶片人才的學校—南京集成電路大學，隨後有內地媒體求證於江蘇南京市有關當局以及相關人士，卻被告知消息屬誤傳。怎料，內媒近日卻大肆報道，該校昨日已在江蘇南京江北新區人力資源產業園舉行揭牌儀式，有內地自媒體更以「橫空面世」來形容該校的成立。

據內媒報道，南京集成電路大學並非一般的傳統大學，承辦主體並非教育部，而南京江北新區旨在培養產業人才，就讀南京集成電路大學者，統稱為「學員」。

官方則聲稱，該校其實是一個銜接高校和企業、推進產業與教研融合的開放平台，補充高校教育現有的實踐不足，並為企業提供重要的人才來源。因此，該校並不招收高考生，學生來源主要來自已經在高校學習過基本專業知識者，以及企業招聘並尚在培養期的初級職員。另外，有志從事集成電路相關工作的跨專業學生，也是該校的培養對象。

該校採用「5+1+2」的人才培養模式，包括5類學院、1個科技園和2個辦公室。所謂5類學院，包括培養EDA新生力量的集成電路設計自動化學院；實現工程實踐型人才培養機制創新的微電子學院示範基地；依託FPGA創新設計競賽和嵌入式暨智能互聯大賽兩個全國性大賽促進高校接觸最新產業技術的集成電路現代產業學院；融匯全球「智力資源」的集成電路國際學院；聚焦AI、5G/ 6G、量子計算、車聯網、第三代半導體等集成電路革命性、顛覆性前沿技術的集成電路未來技術學院。

通過在5個學院中的學習，優秀人才和項目被篩選出來，依託集成電路大學科技園，繼續進行產學研工作。至於2個辦公辦，則為師資與學員服務辦公室與就業與創業指導辦公室。

本月12日，內地突然傳出將成立第一所晶片大學，消息當時引起內地媒體關注。上海澎湃新聞網更一度就消息向有關方面求證。當時，南京市江北新區管理委員會表示，對這一大學並不知情。東南大學教授、射頻與光電集成電路研究所名譽所長王志功更直指，這消息並不準確。

多維新聞網則嘗試追尋南京集成電路大學的成立原因，認為與華為創辦人兼董事長任正非今年7月尾連續走訪上海交通大學、復旦大學、東南大學及南京大學有關。其間，任正非與各高校溝通中，透露出兩個重要訊號：其一是，上海將成為華為發展的重要戰略之地；其二，華為正計劃通過高校挖掘、儲備各業務領域人才，助力晶片自主、人工智能產業壯大等。

特別是任正非到訪上海交通大學時曾表示，現代科學技術發展非常之快，希望華為與該校有更深入的合作和交流，培養更多人才，共同發現創新潛力，並迅速轉化為真正的產業成果。任正非在隨後的專題座談會上，還介紹了華為的未來發展戰略。外界認為，任正非此行或有意為華為發現人工智能，計算戰略，以及晶片自主鋪路，相信華為是希望從人才源頭提升競爭力，以此來應對美國圍堵。而這亦令中國政府感到成立一所晶片大學的迫切性。

資料顯示，內地集成電路產業求才若渴，過去兩年間每年平均需要約為10萬人左右，預計到2021年前後，仍然缺乏26.1萬人。

中國經濟網/ 多維新聞網/ 澎湃新聞網

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