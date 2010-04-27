美落實對台售武　總值140億

兩岸關係不斷惡化之際，美國進一步落實對台售武，三項主要軍備包括多管火箭系統、增程導彈及偵察用吊艙，總值超過18億美元（約139.5億港元），是美國總統特朗普上任4年來第8次對台軍售。北京昨批評美國損害台海和平穩定，會根據形勢作出必要反應。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘昨表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。未來中國是否以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。

強化國軍應付區域威脅

此次售台的三種武器系統，有洛歇馬丁的高性能多管火箭系統（HIMARS），使用227毫米火箭，最大射程300公里，美國將出售11套火箭系統；波音的空對地增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER），射程270公里，共出售135枚；還有F-16使用的偵察用吊艙，艙內有多頻譜成像儀器，供收集情報分析圖像。

美國國防安全合作署（DSCA）已正式知會國會，國會議員普遍支持台灣加強國防，料該軍售案將在美國國會獲得壓倒性支持，毋須表決即可通過，可望在1個月後正式生效。美國當局強調，軍售不會影響區內基本軍事平衡，也不影響美軍戰備狀態，但足以強化台軍應付當前及未來的區域威脅。

中國的外交部發言人趙立堅昨在例行記者會表示，美國向台售武，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，損害中美關係和台海和平穩定，中方將根據形勢發展作出正當必要反應。

國台辦及國防部同日亦批評美國對台售武。中國國防部揚言，美方無視國際關係基本準則，中方必將予以堅決回擊。國台辦點名民進黨政府企圖「以武拒統」，進行謀獨挑釁，破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難。

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