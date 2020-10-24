江蘇政法一哥王立科涉違法主動投案 曾被視為薄熙來、王立軍餘黨

江蘇省委常委、政法委書記王立科，被指涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受審查調查。資料顯示，王立科曾在2003年5月至2006年12月間曾先後擔任遼寧省錦州市公安局副局長、黨委副書記等職，而時任市公安局局長，正是2012年2月躲進美國駐成都總領館的重慶市前公安局局長王立軍。而重慶前市委記書薄熙來也曾主政遼寧，因此王立科也曾被視為薄熙來的餘黨。

中央紀委國家監委網站是於今日發佈有關王立科主動投案的消息，但並未詳細交代他涉及甚麼的罪名，僅稱「涉嫌嚴重違紀違法」。

公開資料顯示，王立科生於1964年12月，滿族，山東蓬萊人，中央黨校大學學歷，工商管理碩士學位，曾任遼寧省北寧市公安局局長、黨組書記，錦州市公安局副局長、黨委副書記，葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長、黨委副書記，大連市政府副市長、市公安局局長等職。而揭開薄熙來倒台序幕的關鍵人物王立軍，曾是王立科的頂頭上司。而王立科的仕途主要在遼寧省，擔任要職的部份時間亦與薄熙來主政遼寧省的時期有所重叠。

2012年2月，時任重慶市公安局局長的王立軍，突然進入美國駐成都總領館，一天後離開，不久被重慶當局宣佈接受「休假式治療」，此事引極大反響。王立軍及後被帶到北京並遭逮捕，同年9月24日被判刑15年。2013年8 月，薄熙來因涉嫌受賄罪、貪污罪、濫用職權等罪在山東濟南市中級人民法院受審，傳聞曾經中風的王立軍坐輪椅出庭作供，再度引起外界注關。同年9月，薄熙來被法院一審判處無期徒刑。有指，他目前正在位於北京昌平的秦城監獄服刑。

至於王立科，2013年3月已轉調江蘇，任省長助理、省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記，同年12月昇任江蘇省副省長。2015年11月，王立科任江蘇省委常委、省委政法委書記，並兼任省公安廳廳長一職直到2017年9月。

據媒體報道，王立科最近一次出席公開活動是在今年10月22日，他參加了江蘇省全國雙擁模範表彰會議。

中新網

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