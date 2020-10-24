18萬解放軍陣亡　包括毛澤東長子

【韓戰解密】韓戰是中國目前為止唯一一次正式與美軍直接交戰的戰事，該戰事令中國傷亡慘重，中方公佈的陣亡人數為約17萬至18萬人，但是一直也有其他文獻指出，解放軍陣亡人數或高達數十萬人。中方對韓戰的看法也隨着兩國關係改變而有所不同，三年前中共官媒就直斥韓戰是北韓前領導人金日成為統一半島而引爆的戰爭，令解放軍無辜被拖下水，也令中國承擔北韓任性與妄動所帶來的後果。

歷史定性「搬龍門」

習近平昨日說中國人民惹不起，但是上一次的「惹不起」，造成至少17萬名解放軍陣亡，當中包括毛澤東的兒子毛岸英。但是這些為別國捐軀的陣亡烈士人數也不斷浮動，2000年的《中國人民志願軍烈士統計》說的是17.1萬人；2009年，時任總理溫家寶在北韓訪問時，前往檜倉烈士陵園憑弔時說，「安息吧！幾十萬英靈！」；2010年中國抗美援朝紀念館稱走訪查實共18.3萬名解放軍陣亡。美國韓國問題研究專家米歇爾在其《金日成：朝鮮人民親愛的領袖》一書中，則指有45萬名解放軍在韓戰中陣亡。

對於韓戰的歷史定性，也隨着中朝關係改變而有所不同，例如三年前，中朝關係比較惡劣，朝中社就罕有公開力數北京「忘恩負義」，中共官媒《人民日報》海外版微信號「俠客島」反擊，刊文指北韓與世界為敵，更直斥「如果不是金日成要統一半島，半島怎麼會爆發戰爭？」又說中國當時被迫參戰，並付出幾十萬人的性命，「引發了中美長達20年的對抗，甚至使兩岸問題擱置至今，中國承擔了朝鮮當年『任性』與妄動的大部份成本。」