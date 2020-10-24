兩岸角力｜民調：若大陸主動攻打 逾77%台灣人願為保台而戰

兩岸情勢持續緊張，台灣兩岸發展研究基金會今日發表最新民調顯示，若大陸主動攻打台灣，超過7成台灣人願意為保衞台灣而戰。值得注意的是，如果是因為「台灣獨立」而引發戰爭，仍有逾6成民眾願意一戰。

兩岸發展研究基金會民調結果指，針對「台灣宣佈獨立而引發台海戰爭」，有66%的受訪者表示願意為保衞台灣而戰；若情況假設為「大陸主動出兵攻打台灣」，願意為保台灣而戰的人，增至77.6%。

此外，對於如果中美發生衝突影響台灣安全，是否願意與美國並肩作戰對抗大陸？有58.7%的受訪者表示願意，24.6%表示不願意。而近期台美關係升溫，若兩岸爆發戰爭，有55.1%的受訪者認為美國會出兵協助台灣，有32.8%表示不會。

兩岸發展研究基金會指出，綜合上述顯示，面臨大陸的威脅，台灣人仍保有防衞決心，且對於美國對台灣的支持也有一定程度的信心。

本次民意調查由山水民意研究股份有限公司執行。民調以全台20歲以上民眾為調查訪問對象，訪問期間為10月21日至22日，共完成1,076份有效樣本。

民進黨21日舉行的中常會中，亦由民調中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」進行專案報告，當日公佈民調結果，10月份有45.3%民眾擔心大陸武力犯台，但也有52.9％民眾表示不擔心，顯示台灣人對大陸文攻武嚇「處變不驚」。民進黨主席、總統蔡英文在會中表示，雖然近期中國動作比較大，但一般民眾心理還是穩定的。

三立新聞網／台灣《蘋果新聞網》

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