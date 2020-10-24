南韓疫苗危機｜台灣一人接種賽諾菲疫苗後心肌炎 另有11宗不良反應

南韓爆發疫苗危機，截至24日，有48人接種流感疫苗後身亡，但當地健康部門尚未叫停接種計劃，相關疫苗來自法國藥廠賽諾菲（Sanofi）。在台灣，在12人接種賽諾菲疫苗後有不良反應，其中1例為嚴重不良反應（心肌炎）。但疾管署副署長莊人祥強調，目前流感疫苗尚未有異常訊號。

莊人祥指，截至23日，今年公費流感疫苗已施打409.7萬劑，收到不良反應事件情形通報51例，其中12宗為嚴重不良反應事件，（其中1宗為接種賽諾菲疫苗），包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難等，另39例為非嚴重不良反應事件，病況為頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等。

近日南韓流感疫苗接種出現多人死亡，至今天下午累計48死，路透社報道指，死亡病例中有4人施打賽諾菲疫苗。莊人祥指，台灣流感疫苗施打嚴重不良反應案例中，有1人為急性心肌炎住院。其中是否包含接種賽諾菲疫苗的人？衞福部長陳時中今早出席「醫師工會第四次年度大會」受訪時僅表示，搔癢、局部疼痛等輕微症狀的不良反應個案中，有人是打賽諾菲的，但另一例較嚴重者，「現在也比較沒問題了。」

莊人祥表示，疫苗不良反應事件從發生到通報，時間上或有一些延遲或差距，而針對嚴重不良反應事件，均會檢視從接種到發生不良反應時間等細節；疫苗不良反應事件與去年同期比較沒有特別異常，且大多為非嚴重不良反應，這是可預期的；若是嚴重不良反應也不見得和接種疫苗有關，只是接種疫苗後與發生不良反應可能有偶合再一起的現象。

莊人祥指出，台灣疫苗沒有異常訊號，主要是基於與食藥署全台藥物不良反應通報中心合作，若醫院、各區管中心及各縣市衞生局發現疫苗不良反應事件都會通報，而通報中心每周都會有獨立評估，最新評估是到10月14日，都會與去年及前年數字進行比較。

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