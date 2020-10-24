中美角力｜美指偵察機飛台上空係錯誤消息 胡錫進：台美意識到嚴重性

美國太平洋空軍23日向台灣中央社表示，關於RC-135W電子偵察機21日飛越台北上空的報道為錯誤消息，當時沒有美軍飛機出現在該區域。中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進隨即發文批評，指這說明台美都意識到了問題的嚴重性，又指台方曾兩次否認美軍機飛越台灣的消息，「這在過去不可思議。因為他們真怕了。」

軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）22日報道，取得美國太平洋空軍一名軍官證實，一架RC-135W電子偵察機21日曾飛行經過台灣北部。不過，這項消息先前已遭台灣的空軍司令部駁斥。

美國太平洋空軍公共事務部昨日以電子郵件回覆中央社指出：「太平洋空軍21日以不正確的訊息答覆了媒體關於RC-135W電子偵察機的提問。我們以下列聲明澄清並要求更正：報道所稱的日期與時間內，沒有美國任何飛機在該區域。」

「戰區」網站上原本的報道中，也隨即更新了來自美國太平洋空軍的更正訊息，修改標題為指稱關於RC-135W電子偵察機飛越台灣一事「空軍先是證實，之後撤回聲明」。「戰區」網站也補充了台灣方面的訊息，包括國防部否認有RC-135W飛越台灣上空及台媒有關RC-135W曾進入台灣航空識別區的報道。

《環球時報》總編輯胡錫進在中央社報道美方澄清後，在微博發文說，這說明台美都意識到了問題的嚴重性，不管事情真假，美軍飛機不得飛到台灣上空，這個規矩請台美都記清楚了，它是底線。如果有美軍飛機飛越台灣的確鑿證據，他相信解放軍會做出包括派戰機飛到台灣上空保衞國家領空的重大反應，屆時台海地區的軍事格局將被改寫，統一台灣邁出重要一步。

對於美軍飛越台灣上空相關報道，胡錫進批評，台灣民進黨當局的「謀獨」路線已經走進死胡同。中國方面近來幾乎天天都有軍事準備行動在台海地區進行，對台當局前所未有的高壓態勢已經形成，後者其實已成驚弓之鳥。台當局兩次否認美軍機飛越台灣的消息，這在過去不可思議。因為他們真怕了。

胡錫進還說，相信中國已做好了懲罰台當局的一系列預案，包括解放軍戰機飛越台灣島。如果連美國軍機都可以任意出現在台灣上空，解放軍戰機去台上空驅趕美軍飛機、維護國家主權就更成為順理成章的事情。

中央社／環球網

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