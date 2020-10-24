學者：棄和平崛起　或發動「聖戰」

【拆局】對於習近平在紀念抗美援朝講話揚言要對分裂國家行徑予以「迎頭痛擊」，政治學者吳強認為這既可以是對美國打「心理戰」，但更重要的是習本人以至中國在面對空前國際孤立的當下，自1979年中美建交以來向美國擺出了最強硬姿態。他形容習已放棄了其前任人胡錦濤倡議的「和平崛起」地緣政治發展策略，可能更有發動侵略性「聖戰」之虞。

被國際孤立 強硬對美

「所謂的『迎頭痛擊』有相當擴張性，擴張性是指普通意義上的經濟民族主義的擴張，而且具有某種意義上的侵略性，也就是有一種很強的擴張主義姿態在裏頭。我個人傾向認為，這是他對現在中國國際孤立的一種心態反應，他拿抗美援朝來做一種話語，把朝鮮戰爭塑造成具有聖戰色彩，缺乏任何歷史反思，陷入歷史虛無主義的一種聖戰。」吳強對本報稱，習近平再三強調要作「偉大鬥爭」，包含了三個否定，就是否定中國的和平崛起，戰後建立的聯合國秩序，以及通過和平方式解決國際爭端矛盾和衝突，反之不排除以對抗形式解決。

時事評論員劉銳紹分析，習近平在講話強調當年中國人民志願軍以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，但其實中美目前的軍事力量對比也與當年類似，因此習的潛台詞就是「不惜代價」。他謂中國目前的軍力已可攻擊美國本土作為制衡，習的講話就是「以古喻今，壯大戰意」，再反射到「習核心」。