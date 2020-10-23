大學健美騷因「衣着暴露」遭抖音中斷直播 網民鬧荒謬：心邪睇咩都唔乾淨

展現人體美還是賣弄色情，只是一線之差。四川省樂山師範學院早前在多個平台上直播迎新晚會，不料其中一個健美環節，因被指「衣着暴露」而在抖音平台被中斷直播。主辦方事後呼冤，該環節是展示健美，表演者當然是穿着比堅尼或短褲，否則怎展現勻稱肌肉的人體美？抖音方面則承認，要識別色情與健美的內容，對目前系統而言存在難度，偶爾會「誤中副車」，核實後已第一時間處理。

據樂山師範學院官方微博消息，該校於本月18日晚上7時舉行名為「秋月海棠」的迎新晚會，並在官方微信、微博和抖音三個平台同步直播，但當晚該校在抖音平台上的直播，卻突然被中斷。

隨後，該校在官方微博解釋，當晚因為「意外」導致直播中斷。不過，有關配圖則顯示，該校抖音平台直播於7時17分結束，中斷原因是「穿着暴露」，並被處以禁止開播3天的違規處罰。

據了解，抖音中斷直播時，恰逢是該校體育學院的健美展示節目，參與表演的部份男生赤裸上半身，展示勻稱肌肉的健碩身材，有男生更大玩逼爆上衣的噱頭；而女生則身穿比堅尼，一身古銅色的肌膚，大跳健康舞，部份場面確實相當火辣，但並沒刻意賣弄色情。當晚除了抖音平台外，該校在其他平台上的直播皆正常，未對師生和校友的觀看造成太大影響。

事實上，該校老師事後也力撐當晚迎新晚會，指學生只是展示自己的專業，並無不妥，「你們去看健美比賽，都是這樣」。

抖音相關負責人日前回應此事時表示，為了保證用戶體驗，抖音有嚴格的內容安全標準。不過，對於健美、人體雕塑等特定內容場景，目前在識別上存在難度，偶爾會出現「誤中副車」的情況。抖音對今次為用戶帶來不便，深表歉意，核實有關投訴後已第一時間處理。據悉，樂山師範學院的官方抖音賬號，亦已於周日恢復正常。

然而，事件卻引發網民熱議。有網民揶揄：「醫學院的課程如果上直播，也會被禁播」、「那句話怎麼說來着，心裏是甚麼樣，看到的就是甚樣」。也網民指，「健美不都這麼穿嗎」、「如果在體育和藝術系就沒有問題。如果在體育館，藝術中心舞台也沒有問題。在學校的舞台，尺度太大的話，別的專業的學生和老師估計也不是很能接受。」

《南方都市報》

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