王岐山頻現身｜好友、大管家接連出事 中共反貪變「不准反習」

神隱多時的國家副主席王岐山繼昨天與中共高層一同出席抗美援朝70周年紀念會後，今天單獨以視像方式為上海外灘金融峯會致詞，即時引起外界注意。

今年以來，王岐山公開且單獨露面的次數寥寥可數。在今天以視像形式露面之前，上一次單獨露面是今年2月27日會見外賓，其餘幾次露面，都與中共政治局7常委一同出席活動。

外界有認為王岐山是否「失勢」？內地曾傳出總書記習近平與王岐山翻臉，甚至認為王恐難逃「狡兔死，走狗烹」的命運。台灣雜誌《財訊》早前分析，中共反貪已改變為不准反習，政治煙霧彈的背後，其實是習王二人命運早已相互捆綁，透過查辦王身邊的親信，來壓制官場中的反王勢力。

文章指出，今年9月22日，曾批評習近平是「脫光衣服小丑」的中共紅二代任志強，被以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪等罪，被判囚18年；接着，中央紀委國家監委於10月2日宣佈，前中央巡視組副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。

兩人的關鍵密碼是王岐山，任志強與王岐山有深厚的私交，任曾透露，王岐山有時會在深夜打電話給他聊上幾個小時；在任志強上初中時，王岐山曾是他的高中班輔導員。而董宏曾任中共元老、時任中顧委常務副主任薄一波的秘書；1998年起，他出任廣東省發展研究中心副主任、主任，即開始追隨時任廣東省副省長的王岐山在各地任職，被視為王岐山的「大管家」。王岐山2012年接下反貪重擔後，董宏出任中央巡視組組長。

《財訊》續稱，一個是老朋友，另一個是親信，王岐山會否成為下一目標？中共官媒一名主管表示，外面流傳的訊息都是表面解讀，習近平絕不可能查辦王岐山，這背後涉及到更複雜的中共權鬥。

習近平在2012年接班後，以反貪名義，大舉整肅想發動政變的重慶市委前書記薄熙來、中共前政法委書記周永康人馬。習與中紀委書記的王岐山，相互搭配，剷除異己。

反貪觸動既得利益者，2015年中國爆發史上大股災，透過公安部的情資，習近平認定是太子黨在背後搞鬼，於是擬定整頓太子黨的兩步走策略：先於2017年對掌握不少金脈的鄧小平家族下手，調查鄧小平前孫婿吳小暉旗下的安邦保險集團；第二步就是政治整頓，除任志強屢次把炮口對準習近平外，鄧小平的長子鄧樸方於2018年曾呼籲北京高層「保持頭腦清醒」，也是太子黨的陽光傳媒集團董事長陳平今年3月呼籲召開緊急政治局擴大會議，討論習近平去留問題。習決定嚴辦任志強，殺雞儆猴，讓太子黨知道，在言論上他們沒有免死金牌。

另一名熟知內情人士透露，習決定查處任志強時，王岐山知道說情沒用，最終站到習這邊，最明顯就是任志強遭到控制後，今年4月3日王與習一同出席義務植樹活動，這是公開表忠。

至於董宏被查辦，「這其實是在保王岐山」，央媒主管表示，王岐山沒有子女，反貪太狠了，現在他退居國家副主席的虛職，從去年起，反貪力度收縮，只要不是反習，都提供悔改彈性，同時針對王岐山本人或其親信的檢舉信與黑函不斷。董宏負責巡視組工作以來，依仗王岐山當靠山，非常囂張，加上縱放、貪腐事證明確，必須查辦。這也是圍魏救趙，犧牲董宏來保王岐山。

文章指出，王岐山想要安全下莊，必須靠終身制的習近平一路保他，所以王是絕不可能反習；對習而言，雖然王岐山已無利用價值，中共20大後也將退休，作為曾是他最重要的劊子手，他必須保護王的安全。習近平愈集權，愈容不下批評，反貪已經轉型成不准反習。董宏的下台只是預告，只論表忠、不論政績的大規模政治清洗運動，負面效應才開始顯現，

細數王岐山的近年的起跌，其任中共中紀委書記期間，曾是習近平在黨內發起大規模反腐、進而緊抓權力的得力助手，外界一度以「習王體制」解讀。2017年10月中共19大前，王岐山的動向一度引起諸多猜測，最後以卸下所有黨職、翌年3月轉任國家副主席。

王岐山後來的公開露面次數逐漸減少，即使露面也多與中共政治局7常委一同出席。今年以來，王岐山單獨公開露面的次數簡直寥廖可數。王岐山今年首度單獨公開露面，是2月27日會見塞爾維亞第一副總理兼外長達契奇（Ivica Dačić）。到了4月3日才與7常委一同出席植樹活動，和5月下旬舉行的全國「兩會」。

直到9月3日，王岐山才再與7常委共同出席紀念抗戰勝利紀念活動。期間，與王岐山關係密切的前中國華遠地產董事長任志強，7月23日被開除黨籍並遭檢方起訴，讓外界產生「習王不和」的揣測。

《財訊》／中央社／新浪財經

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