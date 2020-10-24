中印衝突｜印女主播遭中方警告發Tweet反擊 習近平「人頭落地像」賀慶典

印度Zee News電視台旗下WION國際頻道，日前播出台灣外交部長吳釗燮的專訪後，中國駐印度大使館昨日（23日）致信該台，結果引發當地人反彈，批評中國意圖對印度媒體報道下指導棋。WION節目主持人更在Twitter刊出中國大使館的警告信，並以中印邊境議題回嗆中國雙重標準，最後更稱：「很高興能專訪台灣外交部長。」

自中印軍隊6月中旬在邊境具爭議地區爆發流血衝突後，兩國關係日益惡化，印度民間亦掀起了反中情緒。在孟加拉，21日起開始為期5天的傳統民俗慶典中，更有人將中共總書記習近平變成惡魔雕像，並讓它「人頭落地」。當地媒體指，有關作品在網上熱傳，獲廣泛好評。

專訪台外長竟遭中國發警告信 印度女主播發Tweet反擊

據中央社報道，先前因印度媒體刊登慶祝台灣雙十節的廣告，以及播出介紹台灣的專題報道，中國駐印度大使館便曾發函和私訊警告印媒與記者，結果招來印媒反彈，但大使館仍不知收斂，昨又致函給Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION），要求遵守「一個中國」原則，不可稱台灣為國家。

中國駐印度大使館在信中指出：「強烈抗議WION無視印度政府長期的立場，為台灣民進黨當局的分裂活動提供平台。」

但因強烈措辭，讓Zee News集團不滿，透過各個新聞頻道批評大使館不斷意圖「指導」印度媒體的報道方向。WION更在昨晚的政論節目探討中國不斷粗暴干涉印度新聞自由並施壓媒體的行為，以及不斷威嚇台灣，更「入侵」印度領土，在東海、台海和南海從事軍事擴張的行為。

負責專訪吳釗燮的WION主播夏瑪（Palki Sharma）也Twitter貼出大使館的信函反擊，指大使館發函給WION要求遵守「一中」原則，那「一個印度」呢？她質問中方，可以先承認克什米爾（Kashmir）、拉達克（Ladakh）和阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）是印度的一部份嗎？她並提醒中國，尊重主權是雙向的。她最後表示，很高興能專訪台灣外交部長吳釗燮。

印度和巴基斯坦都主張擁有克什米爾主權，而中國支持巴基斯坦的立場。拉達克與阿魯納查省則是印度和中國有主權之爭，中印部隊6月起更在拉達克爆發衝突與對峙迄今，其間甚至發生45年以來最嚴重的死傷衝突和首次在中印實際控制線的開槍事件。對於中國駐印度大使館不斷發函干涉印度新聞自由，許多印度專家、政治人物和媒體從業人員都認為，這更凸顯沒有新聞和言論自由的中國是如何肆意干涉新聞和言論自由，但中國卻搞不清楚印度是民主國家，媒體有自由權利報道任何新聞。

日前被問到中國駐印度大事館發函干涉印度媒體報道時，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）強調，在印度的自由媒體可報道他們認為合適的議題。

台外交部長吳釗燮23日也在Twitter發文表示：「中方外交人員再次試圖消音印度的自由媒體，幸好Palki Sharma女士和@WIONews毫不退縮，值得為他們喝采！台灣是一個民主國家、世界良善力量，也絕不容許被噤聲。」

印度慶祝「女神節」 習近平變惡魔雕像「人頭落地」

印度西孟加拉21日起開始為期5天的傳統民俗慶典，活動將中共總書記習近平變成惡魔雕像，並讓它「人頭落地」。據了解，該雕像由印度製造商「Ashim Pal」所製作，畫面曝光後引發印度社會廣泛好評。

印度媒體Times Now及The Free Press Journal報道，加拉邦21日起慶祝「杜爾加女神節」（Durga Puja Festival），委員會對此提出了各種獨特的想法和主題，在巴哈拉姆普爾（Berhampore）、穆爾斯希達巴德（Murshidabad）城鎮，出現的創意佈置與中印在拉達克地區發生的衝突有關。

其中一個佈置引發了印度及台灣媒體的關注。根據印度教經典，杜爾加女神戰勝牛魔王馬希沙（Mahishasura），在印度教徒心目中，杜爾加代表着「邪不勝正」。而在這個佈置中，杜爾加女神讓獅子咬下的牛魔王馬希沙頭顱，但被做成中共總書記習近平的模樣。而習的頭顱掉落地面時，還露出一抹微笑，在印度教裏，牛魔王馬希沙擅長騙人，會以各種形式來追求邪惡，因此這種表現方式被印度網民認為，符合印方民族主義。

中央社／台灣《自由時報》／The Free Press Journal

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