兩岸角力｜捷克軍火商向台推銷 72小時後即收大陸警告

台灣《上報》報道，捷克軍火商Excalibur Army早前向台灣推銷武器，惟簡報後72小時，軍火公司總部接到來自中國駐捷克大使館的電話，警告不得賣任何裝備給台灣。軍火公司驚訝消息怎會這麼快洩露至中共。台灣中科院表示，簡報內容均為公開資資、不屬機密敏感事項，至於中方作為，因不屬查證權責範圍，中科院不評論。

中科院今日發出通告，捷克軍火企業Excalibur Army在台灣的代理商本月7日向中科院簡報，內容均為公司代理產品、屬公開且非機敏資訊。為落實國防自主並拓展商源，由Excalibur Army在台代理商向中科院簡報。至於外傳簡報後72小時內，中國即掌握情況並向捷方施壓，中科院表示，相關情事不屬中科院查證權責，因此不予評論，但針對各項科研專案機敏資訊，均戮力精進維護措施，以確保國防機密安全。

中科院為台灣國防及軍民兩用科技研發、生產，以及國內外相關技術移轉重鎮，其機敏資訊維護作為及現況持續受關注。

捷克的軍事產品出口至超過100個國家。在1991年由蘇聯主導的華沙公約組織解散前，捷克軍火工業主要生產戰鬥教練機、裝甲坦克裝備、軍用無線電設備、槍械、火炮、彈藥等。Excalibur Army是捷克軍工龍頭企業之一。

《上報》／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！