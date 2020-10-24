台婦貓空纜車動物園站墮亡 北捷：入站後經逃生門直奔頂樓

今天中午，台灣台北市文山區貓空纜車站動物園站後方，一名女子從約20米高的4樓平台墮下，有人發現她倒卧在血泊中，當即報警。警方到場後將已失去呼吸心跳的女子緊急送院，惜搶救無效。

據警方調查，女子已婚，38歲。警方在平台上發現她的背包，袋中有手機，但未見遺書，目前已通知其丈夫到醫院釐清。

有台媒報道指，家屬接獲通知後，對女子為何會出現在該處感到相當疑。不過，警方翻查閉路電視後，初步排除外力介入，同時根據女子的動作判斷非失足，詳細原因仍待釐清。

台北捷運則指，中午11時50分，貓纜動物園站回報一名女性於站外昏迷，立即通知救護車及警方處理，未影響營運。北捷續指，該名女子購票進入貓纜動物園站後，沒搭纜車，而是自行前往4樓，再打開逃生門，利用逃生通道走上頂樓。頂樓設有護欄，規格符合規定。女子疑翻過護欄墜落，至於墜落原因將交由警方調查。

台灣《蘋果新聞網》／東森新聞雲

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