4維吾爾族人印尼犯案被送中 人權組織憂下場

美國政府獨立機構美國國際媒體署（USAGM）出資的網媒BenarＮews，23日引述2名印尼智庫反恐專家披露，4名維吾爾族人在印尼被控涉嫌恐怖活動，中國為他們繳付1億印尼盾（約5.2萬港元）罰款後，印尼於9月把他們遣送中國。印尼外交部等官方單位對此事都拒絕評論；印尼國際特赦組織則要求印尼政府提出說明。

報道指，涉事的4名維族人分別是馬默德（Ahmet Mahmud）、貝伊蘭（Altinci Bayram）、杜札（Abdul Basit Tuzer）及波查葛蘭（Ahmet Bozoglan）。他們被指控以假護照進入印尼，試圖加入與激進組織伊斯蘭國（IS）有關的伊斯蘭極端組織「東印尼真主戰士」（Eastern Indonesia Mujahideen），於2015年在耶加達被判刑6年，罰款1億印尼盾。

印尼智庫「衝突政策分析研究所」（Institute for Policy Analysis of Conflict）研究員德卡（Deka Anwar），以及激進主義與去激進化研究機構（PAKAR）研究員穆罕默德（Muhammad Taufiqurrohman）證實，中國為4人繳付罰款後，4人在9月被遣送到中國。

根據報道，中國4年前曾建議印尼換囚，以4人來交換中國遣返1名印尼銀行家逃犯，印尼當時拒絕，指兩案罪名不同。一名不具名的印尼官員在2019年4月對BenarＮews表示：「將維吾爾族人送到中國無異於殺死他們，最有可能的是中國政府會立即對他們執刑。」印尼若這樣做，也會面臨國際壓力。

印尼國際特赦組織（Amnesty Indonesia）主任烏斯曼（Usman Hamid）指出，印尼將4名維吾爾族人遣送到人權受侵害的國家，這是違反《國際法》的，他們在中國將面臨怎樣的命運，印尼政府必須提出說明。

BenarＮews／中央社

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