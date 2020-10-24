台網紅另類畢業典禮致辭一夕爆紅 曾窮到接收室友孖煙通

「感謝譚德塞先生帶領着『世界往生組織』拖垮全體人類」、「防疫期間隨身攜帶酒精，是很必要的，我先乾為敬，祝大家畢業快樂」，台灣網紅阿松、李霖松在世新大學口語傳播系畢典致辭，引用時事經典反諷幽默發言，讓他一夕爆紅，致辭片在FB有逾7萬人按讚，YouTube破百萬點擊率，還一度衝上熱門第10名。

現年38歲的李霖松，是馬來西亞華人，到台16年。他從小深受台灣流行文化影響，最愛的綜藝節目是《超級星期天》，他的台灣夢開啟於2004年到台灣讀書，先念銘傳大學廣電系，再就讀世新大學口傳所，2014年入中廣做廣告，2016年到世新口傳系兼課，2018年獲廣播金鐘獎，現轉型為全職YouTuber。

阿松今年6月以傑出校友身份，受邀為世新口傳系畢業生致辭，阿松將個人特色發揮到淋漓盡致，一開始就自嘲：「我將近40歲了，沒有房子車子，沒有妻子孩子，而且我萬年單身狗，在世俗眼光也許被歸類在人生失敗組，但我很有才華，我廣播金鐘得主。」隨後，他結合時事，反諷世衞的秘書長，又提及願光榮歸香港，聲援香港反國安法，還在台上開無酒精台灣啤酒喝，現場氣氛高漲。致辭影片在FB有逾7萬人按讚，YouTube破百萬點擊率，令阿松爆紅，事後更獲邀上了不少節目。

台灣《蘋果》日前在校園拍攝阿松上課場景，巧遇阿松教過的女學生，她笑說，「老師上課經常講髒話」，但講課是翻轉教學代表，透過玩樂來學習。

在台打拼十多年成為小有名氣的網紅，阿松也曾經歷刻苦向學的苦日子。他憶述，讀口傳所那6年，後3年專心讀書及寫論文，是他一生中最貧困的時刻。寒暑假偶爾兼職，非寒暑假期間每月收入只有擔任老師研究助理的8,000新台幣（下同，約2,164港元），扣除房租，每天生活費只得100元（約27港元）左右。

他還提及，因沒錢買內褲，一條「孖煙通」穿到褲頭帶都鬆了，走動時得邊走邊拉，免褲子滑落，後來室友搬家忘記帶走2條「孖煙通」，他致電室友獲對方同意後接收。同學還在他碩士畢業時送「孖煙通」給他。

3年的困苦生活，讓阿松領悟到「貧窮是最好的老師」，更珍惜對他曾伸出援手的人，當中，已故的口傳系老師沈錦惠，最讓阿松難以忘懷。阿松說明，媽媽為了家計到美國工作，同時賺取他的學費，機票錢太貴，他和媽媽曾長達13年沒見過面。在異鄉求學，人稱「沈媽」的沈錦惠對他的關懷，就像親媽在身邊般。

阿松畢業後，先在電視圈打滾，從電視台小員工、大學講師、廣播金鐘獎得主，到現在全職YouTuber。阿松說，從小就喜歡表演跟主持，就讀銘傳大學時在電台擔任過主持人，加上喜歡各種工作與新挑戰，所以YouTuber是目前最適合他的工作。

台灣《蘋果新聞網》

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