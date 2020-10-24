騎呢街市唔准女攤販過45歲 疑想提高檔次 趕絕老人擺檔

內地經濟遭中美貿易戰與武漢肺炎疫情打擊，仍處於復蘇期，各地政府容許民擺攤做小販維生，但湖北武漢市江岸區一處正在裝修的菜市場，疑因想將舊有攤販趕走，竟張貼新規定，要求場內經營的女攤販不得超過45歲，男攤販則不得超過50歲。網民嘲諷：「奇葩、搞笑、喜劇」，還指做攤販都有年齡歧視，難道以後要着三點式賣菜，吸引顧客？

據悉，涉事的勝利生鮮市場（勝利菜場），目前正進行裝修升級工程，並快將竣工。負責營運的公司近日張貼出6條「入場須知」，其中兩條分別為，必須接受超市化管理，售貨員入駐上崗前接受付費的二周封閉式培訓並考試及格；女售貨員不超過45歲，男售貨員不超過50歲，持有效期一年以上的健康證書上崗。

對於這樣的要求，不少搬離菜場而暫時在附近街道擺檔的攤販坦言感到困惑，並指，菜場裝修完成後搬回，租金上漲已令他們難以接受；商戶中很多人都已超過45歲、50歲，設置年齡門檻顯然是趕他們走。其中一名攤販說道：「感覺要求有點高了，你想我們今年都50歲了， 現在（這個年齡）正賺錢呢，菜都賣不了的話還能幹甚麼。」

有網民向官方投訴，指有關規定涉及年齡歧視。武漢市江岸區昨日在微博發佈有關通報，指經初步核實，有關規定屬企業自主行為，江岸區市場監管局已約談3間企業，要求企業不得違規設置不合理條件，並責令企業立即改正。目前企業已撤除《入駐須知》。江岸區將督促該市場經營方整改到位，營造公平公正、合法合規的市場環境。

勝利菜場管理人員則回應稱：「政策正在協商，年齡要求可以放寬。菜場目前還未裝修好，下一步招商了，公告肯定會改的。」

對於勝利菜場這個騎呢規定，網民紛紛表示：「賣不賣菜跟年齡有甚麼關係？」「怎麼擺攤賣個菜還有年齡限制？」「本來現在已經夠難了，都是未來生活。年齡限制是讓別人沒有活路，這種規定沒經過大腦。」

據悉，該菜場已有40多年歷史。今年7月，菜場與投資方合作，進行裝修提高級數，屆時菜場將成為吉慶街中央市集。裝修期間，48個商販已全部搬至菜場旁馬路上作臨時過渡。

紅星新聞／ 上游新聞網

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