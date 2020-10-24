阻20大陸漁船藉避風越界 台海巡艦頂十級風浪水炮驅離

兩岸劍拔弩張，大陸除了軍機頻頻擾台外，就連拖網漁船也越界搵食。昨日就有將近20艘大陸漁船越界，台灣海巡署調動南部地區機動海巡隊3,000噸級CG129高雄艦，自高雄港緊急出勤，在十級風力下逆浪航行至澎湖西吉嶼海域，用水炮強制驅離。

駐守東吉島，有「海角警長」之稱的南方四島國家公園警察隊小隊長蕭再泉，昨也在Facebook貼文指出，平時7至8級風力，大陸拖網漁船就會進入台灣海域12海浬以內作業（七美以南海域），風浪9至10級就會進入澎湖南方四島國家公園海域避風，有時更會假避風之名行拖網之實。昨天下午3時許，海巡署的高雄艦抵達西吉，就將大陸拖網漁船全數驅離。

澎湖東吉島昨日平均風力達8級，瞬間陣風則有10級，但在西吉嶼南面有20艘大陸拖網漁船下錨停泊。台灣海巡署近岸雷達發現後，雖因東北季風強勁，海象不佳，原編排駐守澎北海域之巡護九號，改為近岸航行；已駐守澎南海域5天的CG135屏東艦亦因海象不佳，停返航馬公港。為確保澎湖海域治安及海洋生態下，當局立即調派高雄艦出港，並在昨下午3時抵達澎湖西吉嶼海域。

海巡隊員指出，因海象惡劣，無法施放小艇登檢，隨即採取強勢作為，以水炮將越界陸船全數驅離至24浬限制水域外，並持續在場監控附近海域狀況。

為有效提升澎湖海域巡護能力，台灣海巡署在東北季風漁汛期間仍全天候保持雙艦執勤，以確保台灣漁民作業權益，同時針對澎湖海域大陸漁船越界作業熱區，還將持續採取驅離、扣留、留置、沒收漁獲、罰款充公漁船等手段，強勢查緝。

台灣《蘋果新聞網》

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