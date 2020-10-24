韓戰70年｜習近平舉步蹣跚 演說緩慢頻睇稿

中共總書記習近平昨日在北京人民大會堂的抗美援朝70周年紀念會上演說，被海外媒體發現，他進場與離場時步姿大不同，離開時，步履似乎不穩。還有網民發現，他在演說期間，他不停低頭看稿。

《自由亞洲電台》報道指，而演說結束後，他起身離開會場時，和進入會場時的情況出現差異。習近平入場時昂首闊步，健步如飛，離開後卻步履蹣跚，身體還向兩側搖擺，頭部稍微往前傾。

另外，有媒體指，網民發現習近平當時演說時頻頻低頭看稿，在說到「讓世界知道『現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的』」，短短4句話，他低頭看稿多達3次。而在說到「決不會允許任何人，任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」時，習近平低頭看了4次稿。

《自由亞洲電台》報道又指，習近平在這40分鐘的演說中，每次提到「對抗外敵」的情節時，音量都會比較激昂。

習近平在演說中強硬暗批美國，指任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的；任何訛詐，封鎖，極端施壓的方式，都是根本行不通的；任何我行我素，唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的。不僅根本行不通，最終「必然是死路一條」。

他又指，絕不允許任何勢力侵犯分裂領土，一旦發生，「中國人民必將予以迎頭痛擊」；強調在任何困難和風險前，中華民族是嚇不倒、壓不垮。習還說，在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見証了蘊含在中國人民之中的磅礡力量，讓世界知道了「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」

對此，台灣台北大學公行系副教授侯漢君分析，中國軍方鷹派聲勢漸增，習近平選在抗美援朝70周年紀念大會，發表這一席話，對內有向其喊話之意，形同公開表態支持。他也說，這種場合不可能「說軟話」，加上當年韓戰挫敗，談話也有宣示國力的用意，藉機表達「韓戰歷史不會重演」，彰顯不輕易吞敗的決心。

至於對外的國際局勢，侯漢君表示，「抗美援朝」顧名思義就是「抗美」，從香港反送中運動，再到今年中美陷入對抗，以及台海情勢緊張，甚至是當前世界反中情緒高漲，如中印邊境衝突等情勢，中國都認為美國是煽動主力，談話也顯得十足強硬。

侯漢君更說，習近平的談話，無疑是戰爭情勢升級的一大警訊，表達若有任何勢力侵犯分裂領土，「中國願意付出代價」，更提點若有朝一日中國對台動武，警告美國別插手，因此台灣政府務必審慎以對。

大陸官方新華社今日也就習近平的這番演說發表評論，指歷史是最好的教科書，70年前的抗美援朝戰爭，用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，不論多麼強大，如果恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。評論又強調，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是開歷史倒車，同公道人心作對，勢必四處碰壁，最終必然是死路一條！

自由亞洲電台／台灣《蘋果新聞網》／新華社

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