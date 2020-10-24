中美貿易戰｜華向美購買逾1,782億元農產品 達採購目標71%

中美自今年1月簽署貿易協議以來，中國一直增加購買美國農產品數量，美國貿易代表辦公室和農業部23日發表聯合聲明指，中國共購買超過230億美元（下同、1,782億港元）的美國農產品，約佔第一階段貿易協議設定目標的71%，並實施貿易協議57項技術承諾的其中50項。中國在協議中承諾兩年新增320億美元的進口金額，相比於2017年幾乎平均每年增長了66.3%。

美國貿易代表辦公室（USTR）和美國農業部（USDA）在一份聯合聲明中表示，迄今為止，「自從8個月前協議生效以來，我們看到我們與中國的農業貿易關係有了顯著改善，這將使我們的農民和牧場主在未來幾年受益。」

美國對中國的玉米銷售達到870萬噸的歷史最高水平，而美國對中國的大豆銷售在2021年達到2017年的兩倍。從今年1月到8月，美國對中國的高粱出口總額為6.17億美元（約48億港元），高於2017年同期的5.61億美元（約43億港元）。

該報告稱，美國對中國的豬肉出口在2020年前5個月就創下歷史新高，而截至2020年8月，美國對中國的牛肉和牛肉產品出口已經是2017年總量的三倍多。

除這些產品外，美國農業部預計2020年對中國的銷售將達到美國其他農產品的創紀錄水平或接近創紀錄水平，其中包括寵物食品、苜蓿乾草、山核桃、花生和預製食品等。

綜合報道

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