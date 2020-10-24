兩岸疫情速遞｜大陸急增28宗輸入病例 台旅遊泡泡破滅 陳時中：帛琉檢疫太嚴

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，周五（23日）新增28宗確診個案，均為境外輸入個案，包括上海9宗、廣東9宗、天津3宗、陝西3宗、北京2宗及福建2宗。累計確診85,775人確診，4,634人死亡。另外，大陸昨日新增27名無症狀感染者，同樣均為境外輸入個案。台灣則新増2宗境外輸入個案，累計確診550宗，7人死亡。

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陳時中：帛琉檢疫太嚴 今年成行機率低

台灣與帛琉的「旅遊泡泡」告吹！中央流行疫情指揮中心上周和昨日都針對帛琉旅遊泡泡開會討論。不過，衞福部長陳時中今日出席健康論壇活動時表示，帛琉旅遊泡泡可能暫緩。

他指，台灣的交通部、各單位都做好準備，但因帛琉檢疫措施非常嚴格，即便是從低風險的台灣到帛琉仍要居家檢疫7天，且出發前、後都需採檢，這對旅行團來說有困難，且帛琉醫療人員相對少，對方怕有狀況會難以控制，因此今年成行機率相對小。

陳時中稱，當初選擇帛琉因為是邦交國且感染個案幾乎沒有，加上民眾也想出境旅遊散散心，但他仍強調，每個國家狀況不同，都會謹慎處理，且除了特別情況才會推旅遊泡泡，這還是屬於非必要的風險。

台灣《蘋果新聞網》／新浪微博

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