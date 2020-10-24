周小川：中國積極發起G20「緩債計劃」助疫後經濟復蘇

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川今日在上海出席由中國金融四十人論壇（CF40）舉辦的第二屆外灘金融峯會時，講題為「危與機：新格局下的新金融與新經濟」，他在論壇上指出，疫情加重許多發展中國家還本付息的負擔，疫情後復蘇不僅取決於發達國家，還取決於大量新興市場國家和發展中國家。

周小川表示，一些低收入國家因為大部份財政資源都用了在還債，減低他們疫情防控能力，並指債務如果出現問題，疫情後也會降低他們未來發展的融資能力。

周小川指出，最近召開的G20財長和央行行長會議已經透露，中國積極發起和參與G20「緩債計劃」，中國真正作為最主要債權人，在發展中國家的數量並不多，並稱中國從政府到大型金融機構都在積極參與緩債計劃，執行得也相當不錯；目前東亞（包括中國），是債權融資的主力，東亞（包括中國）已超過巴黎俱樂部主權債的總額。

周小川指，中國除了投資到「一帶一路」，也有在美國、北美和歐洲，但當前局勢對中國的議論很多，也有很多不友好的政策；但再往遠看，中國的儲蓄率還會進一步地變化，就是在「雙循環」，特別是內循環為主的發展戰略情況恰，內循環將會更加暢通。

周小川指，密切觀察到中國年輕一代的儲蓄率在明顯下調，雖然有助於擴大內需，但一些年輕人過多地靠借債過度消費、奢侈消費，將來是不是好事也不完全知道。

澎湃新聞網

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