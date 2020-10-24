王岐山：金融脫離實體經濟就是無源之水 中國不走投機歪路 不走龐氏騙局邪路

國家副主席王岐山參與在上海舉行的外灘金融峯會，他致辭時指中國金融不能走歪路、歧路、邪路。

外灘金融峰會來到第二屆，國家副主席王岐山發表視像講話，指單邊主義、保護主義思潮盛行，世界進入一個動盪變革時期。但與此同時，在互聯互通新時代，各國利益緊密相連，團結抗疫、共克時艱，合作共贏是唯一正確的選擇。

王岐山指，中國已進入高質量發展階段，內需對經濟增長的貢獻日益強勁。中國經濟發展前景向好，但外部環境的複雜性和嚴峻性上升，發展不平衡、不充分問題依然突出，將堅持加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。王岐山表示，新發展格局重在順應變化和轉變方式。近年中國經濟市場和資源的國際大循環動能明顯減弱，內需對經濟增長的貢獻則日益強勁，中國將繼續擴大內需，更多依託國內市場。

另外，要將經濟增長動力從要素驅動轉向創新驅動，從投資拉動轉向消費投資雙驅動等。王岐山又表示，新發展格局重在進一步深化改革、擴大開放，打造更加法治化、國際化、便利化的營商環境等。

未來中國經濟內需潛力會不斷釋放，會繼續擴大內需，更多依托國內市場。而在探索中國特色金融發展路上，要堅持金融服務於實體經濟。

金融脫離實體經濟就是無源之水、無本之木，中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路，要堅持防範化解金融風險，使中國金融企業經得起開放條件下市場競爭。

王岐山指出，要加強制度和能力建設，使中國金融企業經得起開放條件下市場競爭、經濟周期變化、外部衝擊考驗。在市場化、法治化的基礎上，守住不發生系統性風險的底線。他又表示，近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，要在鼓勵金融創新，激發市場活力，擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。

而人民銀行行長易綱談到建設更高水平開放型經濟新體制、構建新發展格局，要求更好利用國際與國內

兩個市場，推動規則制度型開放，增強制度的競爭力。

澎湃新聞/財新網

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