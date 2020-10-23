兩岸騎呢心戰｜台推「投誠即食麵 」誘共軍放低武器  專家：搞錯方向零威懾效果

台灣國防部心戰大隊周五（23日）在台北「文化營區」介紹軍方的心戰手段，去年曝光的「投誠食物」再度成為焦點。這些用簡體字包裝印有中華民國國旗和簡體字的心戰工具包括杯麵、夾心餅、蛋卷等，教解放軍按圖到指定地點放下武器投降。這些別出心裁的文宣品惹來兩岸網民「槍口一致」地嘲笑，認為台軍活在上世紀、「扶智比扶貧難」。有軍事評論員向《蘋果》直言，這些「投誠食物」搞笑，對兩岸的宣傳作用也極低，認為心戰方向應是喚起民眾戰意外，最重要是向大陸宣示出攻台代價慘重。

台軍心戰大隊昨日除了展示較為人熟知的心戰喊話車以及心戰作業車外，還介紹了多款去年4月已曝光的自製「投誠食物」，包括杯麵、夾心餅、蛋卷和牛奶糖等。台軍在食物包裝上印上中華民國國旗，用簡體字教導解放軍如何去最近的「投誠」地點，解除武裝的投降步驟：一、放下武器。二、雙手舉高。三、持此蛋卷盒；四、向我軍投誠。五、回家團圓，或「請保留此盒並放下武器投誠，我們將保證你的自由及安全」等宣傳文字。

「投誠食物」在台灣政壇也引起關注，有立委周四（22日）質詢軍方，解放軍軍機近期頻頻擾台，如有人越過中線投誠是否接受。當時國防部官員解釋，投誠獎勵已經廢止，如有共機投誠會按戰備規定處理，「要投誠當然會接受」。

心戰處處長樓偉傑也表示，「投誠麵」是國防部日前在執行簡易心戰訓練時，由官兵發揮創意當作訓練用，並無正式生產，也未實際運用於心戰。

至於印有真實存在的屏東「恒春仁壽派出所」，引起屏東附近居民疑慮，紛紛到派出所查詢。台灣軍方周五對此澄清，投誠地點隨部隊駐地不同而改變，又指相關「投誠食物」純屬創意發想，課程結束後已銷毀。

投誠食物再度被炒熱，引來兩岸網民熱烈討論，難得今次「槍口一致」，紛紛嘲笑這些心戰工具沒用，招降手法停留在上世紀，顯得台軍有點「智障」等等。

Neo Hong Kong軍事頻道主持Larry對《蘋果》表示，「投誠食物」對解放軍的威懾作用極低，「而家大陸的（經濟）情況你畀糧食佢？」即使當是內宣用品同樣「會被民眾當搞笑」，甚至引起屏東居民不安。他補充，屏東不會是解放軍攻台登陸的首選地，「應是西海岸的13至14個淺灘；高雄及基隆為（登陸）中心」。

Larry表示，心戰在現代軍隊仍有很大作用，但政府要有完整統籌與戰術，目的除提高士兵戰意信心外，民眾教育也是重要一環，像美軍會向人民宣傳過去的戰績、反恐能力及結束種族滅絕等紀錄，達到顯示國家強大及爭取民眾支持目的，「某程度解放軍這方面都做到一定效果，例如『召之則來，戰之必勝』」。

他同意，呼喚投誠一般也是強方向弱方喊出，兩岸在當下局勢，台軍的「投誠食物」只是貽笑大方。Larry認為，台灣的心戰方向，更應是突出軍民防衞能力和決心，警告解放軍「攻台只會招致好大傷亡，奪得難以管理的台灣，甚至拖垮大陸經濟」，令對方不敢妄動。

投誠策反的宣傳常用於戰時，除了配有大型喇叭的喊話車外，還有各類文宣用品。美軍在本世紀的阿富汗戰爭，同樣會以當地文字印有各式文宣用品，向敵軍勸降、解釋政策或呼籲提供情報等。

國共方面，在內戰期間，雙方也互有向對方投放投誠傳單喊話等情況。國民黨敗退台灣後，兩岸在在福建廈門與金門等島嶼，仍常互相用心戰方式引誘敵軍投降，使用手段包括喇叭廣播、無線電台、以漂浮物、氣球或宣傳彈內藏宣傳品等，直至1990年雙方才停止類似行動。

台灣方面，在1991年終止「動員戡亂」時期前，為吸引大陸軍民投誠，成為宣傳樣板，更會向投奔者發放黃金獎勵，視乎他們駕駛到台的飛機類型而不同，由500両至7,000両黃金不等，估計台灣先後為「反共義士」發出約5萬両黃金。

台灣投奔大陸最出名的，則數1979年時任台灣陸軍上尉連長的林毅夫，當時他由金門泅海至大陸，至今仍被台灣通緝。林毅夫現在已成為大陸著名經濟學者，早前國家主席習近平在北京召開經濟社會領域專家座談會就「十四五規劃」諮詢意見。

《蘋果》記者/台灣《自由時報》

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