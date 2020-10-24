內地P2P金融詐騙案涉逾萬億人民幣 正是王岐山口中的歪路歧路邪路

有「救火隊長」、「反腐沙皇」之稱的國家副主席王岐山，被指「久休復出」，今日以視象現身外灘金融峯會，一開金口，就直插當前中國經最敏感、最脆弱的金融領域，還發出「中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路」三大警告訊號。但其實，王岐山想要撻伐的，正正是近年頻頻爆煲、甚至影響內地社會與中共政權穩定的P2P金融詐騙。然而，大部份「爆煲」的P2P平台，事前莫不曾是官方吹噓的新興金融範典。在缺乏對金融業的整體監管下，中共對P2P金融詐騙實難辭其咎。

所謂的「P2P借貸」指的是個人與個人間的小額借貸交易，或私人借貸給企業換取高額利息回報的網貸平台。借款者可自行發佈借款訊息，包括金額、利息、還款方式和時間，一切自行決定的自助式借款。自2012年以來，中國「P2P網貸平台」就如雨後春筍般不斷冒起，內地官媒還曾做過大篇幅報道吹捧這種新興的金融服務。

涉及P2P的投資騙局被稱為「龐氏騙局」，類似層壓式推銷騙局，簡單來說，就是用新投資者的錢向舊投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假像並騙取更多的投資，因此又稱為拆東牆補西牆。

而內地P2P大型爆煲，始於2015年的「e租寶」事件。e租寶曾經是中國當局大力宣導推薦的「金融創新」P2P平台，但其實是「龐氏騙局」，以拆東牆補西牆方式引投資者入局，出事後才知涉及90萬投資者損失共500億元人民幣（下同‧585億港元），中國政府卻「立案」認定其為「非法集資」。

至於另一經典案例，則是打著美國旗號的聚寶金融，涉及金額400多億人民幣（約468億港元），數十萬人受騙上當。聚寶金融當日打着高回報作招徠，表示僅以最低投資額2,000美元（約1.54萬港元），投資者在18個月內，可以獲得每個月8%的回報，發展下線可以獲得另外8%的提成，每月再獲得至少5%的交易利率回報，而等級越高，回報率也會越高。如果投資額為第三等級的1萬美元 （約7.8萬港元），在18個月後，其回報率達到了600%。

事實上，內地大部份爆煲的P2P平台，莫不與中國官方有關。2018年10月在浙江杭州市，投資總額高達862億人民幣的「草根投資」P2P平台被控「非法吸存」。公開資料指出，草根投資綜合上市、國資、風投公司優勢，還曾經被表揚入選杭州獨角獸企業，出事時是浙江最大金融詐騙案，涉案金額97億，受害債權人約14萬人。本案經過3個月展延協商，結果也被政府「立案」。同年12月，曾名列全中國前十大的知名P2P網貸平台「宜貸網」嚴重違約後，突然宣佈清盤，欠債40億人民幣，涉及3萬多名債權人。

成立於2011年、排名全中國前十的著名P2P「團貸網」，去年4月被以非法集資立案。據悉，該案債權人約22萬人，欠債約146億。許多失望的受害人表示，從這幾年P2P爆雷案例可知，凡經政府以非法吸金「立案」審查的，基本上債權人的錢就是拿不回來了，幾年之後政府清算資產拍賣充公就納入國庫，債權人血本無歸，求助無門。這批來自全國各竾的苦主，曾先後到東莞及廣州抗議，卻遭當局以武力驅散。

內地在顛峰時期有逾6,000家網貸平台，但至去年年尾，全國實際運營的P2P網貸機構僅剩462家，其中正常運營的有262家。但當局從未公佈過，P2P爆煲所涉及的款額，這肯定是天文數字，少則也逾萬億元人民幣。有指，由於中國缺乏公信的第三方金融信用評等系統，而且網路金融交易以及放貸浮濫，加上部份農村和中小企業需金孔急卻難以融資，「P2P借貸」極速腐化，充斥各種詐騙亂像，甚至成中國特色的「龐氏騙局」。

《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！