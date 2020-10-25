聯合國日｜習近平愛開空頭支票？揚言2060年「零碳排」 歐盟外長：先說明點實現

中國常駐聯合國代表張軍於瑞士日內瓦時間24日發表視像講話，呼籲支持多邊主義、支持聯合國、加強國際團結與合作。歐盟外長博雷爾（Josep Borrell）則近日發表文章批評，中國國家主席習近平於今年9月在聯合國大會宣佈2060年前實現碳排歸零，但迄今尚未看到中國進一步說明如何實現目標，他呼籲中國採取行動以取得成果。

張軍在「聯合國日」表示，今年不同尋常，「世界正在經歷百年未有之大變局，正在經受新冠疫情帶來的危機考驗，正在面臨單邊主義、保護主義和霸凌行徑的巨大威脅。各國人民都在思考：我們需要甚麼樣的聯合國？如何打造人類命運共同體？」

張軍提及，習近平在聯合國大會上提出中國方案，那就是：「世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以《聯合國憲章》為基礎的國際關係基本準則；在後疫情時代，聯合國應該主持公道、厲行法治、促進合作、聚焦行動。」

不過，歐盟外長博雷爾於22日發表文章指，儘管歐洲目前正面臨迅速惡化的第二波疫情大流行，但在此時也不應忽視威脅人類的氣候危機；而習近平已提出中國2060年前實現碳中和的承諾，加上歐洲正致力氣候外交，這可能是全球應對氣候變化的重要轉折。

博雷爾指出，過去數月以來，歐盟呼籲中國強化並提出氣候野心，現在很高興聽到中國朝這個方向前進。不過，他強調，雖然設定一個雄心勃勃的目標很重要，但更重要的是取得成果，而中國迄今尚未詳細說明要如何實現2060年的目標。

他特別點出，中國在「一帶一路」倡議下，其中逾4成投資與能源建設相關，這導致化石燃料發電廠建設增加，這個議題應納入未來歐、中對話的議程。

中央社報道，習近平向來喜歡「口號治國」，亂開做不到的支票，包括曾提出2020年中國實現農村貧困人口全部脫貧的政見；他也於2015年喊出「廁所革命」，規劃在2020年底前於全中國新建、改建或擴建6.4萬座公廁，來推廣「上廁所」的文化，盼一改中國人會隨地大小便的陋習。結果4年過去，成效依然沒有出來，反成為中國官員貪腐的溫床，許多蓋好的廁所不是沒有接上化糞池，全淪為「擺設」，就是偷工減料，導致出現裂縫或沉陷，或化糞池未做防滲處理，已出現滲漏。

習近平9月22日又在聯合國大會開出「新支票」，他呼籲推動武漢肺炎疫情後世界經濟的「綠色復蘇」，承諾中國二氧化碳排放將在2030年前達到峯值，2060年前實現碳中和。美國《紐約時報》曾作出報道，中國一直以來都認為開發中國家（中國）不應承擔與已開發國家同等的減排量。但如今中國的承諾凸顯試圖搶占帶領各國減排的先機，以符合中國有志成為超級強權的國際形象。

新華社／中央社

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