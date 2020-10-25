美否認派軍機赴台《環時》抽水

美軍戰機上周二曾否飛越台灣上空引起高度關注。美國太平洋空軍先向外媒證實，後又指回覆有誤，強調當日沒有美軍飛機飛越台灣北部。中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進警告，一旦有美軍飛機台灣的確鑿證據，相信解放軍會派戰機飛到台灣上空。

民調︰台七成民眾願打保衞戰

外媒《The Drive》22日報道，美國太平洋空軍司令部人員稱，美軍RC-135W電子偵察機上周二（20日）確實飛越台灣北部。不過，美國太平洋空軍公共事務部昨以電郵回覆台灣中央社卻指，當日沒有美國任何飛機在該區域。《The Drive》網站上原本的報道，昨天亦更新了來自美國太平洋空軍的更正消息，修改標題為指稱關于RC-135W電子偵察機飛越台灣一事「空軍先是證實，之後撤回聲明」。兩岸情勢持續緊張，台灣兩岸發展研究基金會昨發表最新民調顯示，若大陸主動攻打台灣，逾七成台灣人願為保衞台灣而戰。值得注意的是，如果是因為「台灣獨立」而引發戰爭，仍有逾六成民眾願意一戰。

此外，台灣《上報》引述消息稱，捷克軍火商Excalibur Army在台代理商本月初前往中科院簡報最新155毫米DANA八輪自走炮及6輪與8輪軍規輪車底盤後72小時，總部隨即接到來自中國駐捷克大使館的電話，警告該公司不得賣任何裝備給台灣。中科院昨指簡報內容均為公開資訊、不屬機敏事項，至於中方作為，中科院則不予評論。

中央社