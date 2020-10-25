12港人送中｜在台泰國學生參加遊行 「學運宛如反送中運動翻版」

台北市今日舉行「撐港遊行」，不少在台港人都有參與。「奶茶聯盟」中的泰國，今年7月起亦爆發學運，在台灣讀大學的泰籍學生那琪認為，泰國的學運宛如香港反送中運動翻版，始終未得到政府回應，因此今天以行動力挺港人。

目前就讀國立台北藝術大學二年級的那琪也是「台灣推動泰國民主聯盟 」發言人，她以泰文受訪，在台讀書1年，有感於今年7月泰國爆發當地有史以來最激烈的學運，那琪認為泰國的學運宛如香港反送中運動翻版；她指，雖然香港及泰國雖是不同的國家，但同樣遭遇民主上的挑戰，唯一的共同點就是民眾提出的訴求，始終未獲得政府的正面回應。

遊行中在不同光譜的人士。在台工作6年的趙小姐（40歲）指，參加遊行的目的就是要讓在港的朋友覺得不孤單，最希望中共能盡快釋放12名被送中的手足。

盧同學（18歲）則說，希望台灣人能珍惜民主自由，因為現在香港的政治等同被中共禁錮，更希望台灣人能覺醒，以香港為鏡。

陳同學（18歲）表示，以前香港非常自由，自從中共接收香港後「一切都改變了」，香港失去了言論自由，做任何事都要聽從中央的指令，甚至沒有選擇衣服顏色的權力；今天就是要讓香港朋友覺得大家沒有忘記他們的存在，用行動讓更多人知道香港目前的處境。

「香港邊城青年」今日在台北發起撐港遊行，呼籲中國釋放12港人，遊行約有3,000人參與，除了在台港人，還有為數不少馬來西亞、泰國僑生以行動力挺。

台灣《蘋果新聞網》

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