領導健康列機密　毛病歿舉國震驚

【本報訊】中共黨國領導人的健康狀況歷年都被視為國家機密，外界幾乎無法得知。毛澤東晚年病重，但官方對外仍稱偉大領袖「身體健康」，以致毛在1976年9月逝世時消息一出，舉國震驚；鄧小平曾因前列腺問題無法排尿須做手術，醫生到最後一刻才得悉是為鄧做手術。

兩度昏迷 對外稱「主席健康」

毛澤東自1971年起身體轉差，肺炎令他兩度昏迷，但只有時任總理周恩來、軍委副主席葉劍英和毛妻江青三人較清楚，絕大多數政治局委員基本不了解。到1975年主治醫生向中央政治局匯報毛的病情，委員大都感到吃驚，但對外仍稱「毛主席身體健康」。

1976年底，江青等「四人幫」已倒台，鄧小平復出在望；但當時鄧排尿困難，確診為前列腺肥大。解放軍總醫院（301醫院）泌尿外科專家、副主任李炎唐接到電話，要他到醫院為病人做手術；直到鄧小平抵達，他才知道自己是要為鄧做手術。李為鄧施手術前要簽保密協議，知情者僅限參與手術人員。

去年3月習近平訪問法國時因步態不穩，惹來健康出現問題的傳聞。《華爾街日報》曾報道稱，外國情報機構一直在密切研究習的健康狀況，尤其是前年他廢除國家主席任期限制為無限期留任鋪平道路之後。一位研究人員稱：「他們擔心中共沒有一個經過深思熟慮的接班計劃。我們無法確定如果習近平出了甚麼狀況會發生甚麼。」