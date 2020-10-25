兩岸疫情速遞｜大陸增15宗確診 新疆機場所有旅客須出示DNA檢測證明

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，24日新增15宗確診個案，均為境外輸入個案，分別是上海5宗、遼寧3宗、廣東3宗、山西2宗、天津1宗、陝西1宗，新增2宗由上海錄得1宗由境外輸入的疑似個案。累計確診85,790人確診，4,634人死亡。另外，大陸昨日新增19名無症狀感染者，一宗境外輸入個案轉為確診個案。台灣累計確診550宗，7人死亡。

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喀什增1名無症狀感染者 密切接觸者全隔離

新疆衞建委通報，截至昨日錄得「零確診」，1宗無症狀感染個案，目前已對其密切接觸者全部實行隔離醫學觀察，並開展DNA檢測。新疆昨日召開會議通報，要扎實做好喀什地區所有民眾DNA檢測工作；對已發現無症狀感染者的密切接觸者全部隔離觀察，嚴格防控措施。

新疆喀什機場已恢復運作，航班正常飛行，但所有旅客必須持有DNA檢測報告才能登機，有離開喀什需求的公民可優先做DNA檢測。今日最新數據顯示，新疆喀什機場出港航班出現部份航班延誤，實時出港準點率為73%，即正常（不延誤、不取消）出港航班佔該時段航班比例超過7成。截至今早9時，喀什機場進港航班中，已進港3架次，取消航班為3架次；出港航班中，已出港3架次，目的地全部為烏魯木齊，取消航班4架次，其中3架次目的地同樣為烏魯木齊。

巴西批准進口600萬劑中國生產疫苗

巴西衞生監督局於當地時間23日在一份聲明中表示，已授權聖保羅布坦坦（Butantan）研究所生物醫學中心進口600萬劑中國北京科興生物製品（Sinovac）研製的武漢肺炎疫苗。巴西衞生監督局表示，這種名為「CoronaVac」的疫苗在巴西仍處於三期臨床試驗階段，尚未在巴西註冊並廣泛使用。

中國民航局對多個航班發出熔斷指令

國家民航局前日（23日）發出熔斷指令，分別對伊朗馬漢航空、意大利勒奧斯航空、土耳其航空、南方航空、沙特阿拉伯航空、波蘭航空相關航班採取熔斷措施。6間航空公司本月曾接載武漢肺炎確診旅客，遭民航局宣佈暫停這批航班運作1周至4周不等。

民航局又指，遭宣佈熔斷的航班量不得用於其他航線，伊朗馬漢航空W5081航班、意大利勒奧斯航空NO946航班和NO976航班、土耳其航空TK72航班、波蘭航空LO093航班11月2日以前的航班可繼續執行，如其間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。

桃園機場旅運量略升

台灣民航局統計，桃園國際機場去年度總運量為4,868萬9,372人次，平均每日旅運量（包括轉機）為13萬3,396人次。隨着第一波武漢肺炎疫情稍緩，桃園機場旅運量逐漸上升，今年8月的旅運量為10萬2,779人次，較7月增加近2萬人。

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