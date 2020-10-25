四川網紅飲品店搵笨 墊高杯底扮大杯裝

四川成都一間名叫「伏見桃山·茶寮」的連鎖飲品「網紅店」，店如其名，認真有「伏」，事關該店的大杯裝，有三分之一是空的，美其名為「中空隔冷層」，除勻買中杯裝比買大杯裝更划算。

有網民指，將大杯裝的杯子拆開後，發現杯子下方約三分之一部份都是空的，吸引內媒於上周四（22日）到訪該店實測，看大杯裝是否真的「有伏」。

在現場點餐的話，收銀處有告示牌寫明「杯子下方有中空隔冷層」；記者點了一杯中杯及大杯飲品，中杯有500毫升，價格為19人民幣（下同），大杯有600毫升，賣24元；因為大杯有「中空隔冷層」，所以大杯飲品看上去確實比中杯多了很多。

不過報道指，大杯比中杯貴5元，但實際容量只多了100毫升，即是中杯每毫升價格為0.038元，大杯每毫升價格為0.04元，按每毫升價格計算的話，中杯反而更划算。

對於「中空隔冷層」，店員表示他只知道「這個設計是公司設計的」。

新浪微博／紅星新聞

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