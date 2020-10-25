毛岸英生忌上載蛋炒飯教學片 內地美食KOL慘遭小粉紅斥辱華

內地愛國愛黨的小粉紅上綱上線，就連內地烹飪網紅王剛教煮蛋炒飯，都慘被「出征」，指他「對先烈不敬」。

王剛昨日在其微博上傳揚州炒飯烹飪教學影片，片中樸實無華，只講料理。網民起初只讚嘆王剛的教學，事關影片中的炒飯粒粒分明，王剛更用手指測試油溫，讓網民直呼不可思議。

不過，因為王剛於10月24日上傳影片，是參與韓戰的中國人民志願軍烈士、毛澤東兒子毛岸英的生日，而毛岸英在韓戰時不聽命令入防空洞避難，反選擇留在司令部作戰室，還拿北韓政府贈送的雞蛋生火做蛋炒飯。相傳美軍發現煮食的炊煙後，投下的凝固汽油彈，擊中司令部作戰室，毛岸英也因未能及時逃出，當場死亡，終年28歲。

小粉紅因為王剛在毛岸英生日發佈揚州炒飯教學影片，質疑他「辱華」，該影片帖文更有大批負面評論，指他「侮辱先烈」，更說他以此「騙流量」。

王剛微博有300萬粉絲，人氣可見一斑。對於辱華指控，王剛無奈指：「也是看到評論才了解到這個情況，希望大家把注意力和關注點放在美食奔深，如有冒犯，在此說聲抱歉，再次感謝大家對我和我的作品的關注和支持。」

王剛更表示，為了要拍好揚州炒飯影片，特地到江蘇揚州交流學習，拍攝前也花了大量的時間準備，前前後後花了一個多月才向大家端出這道經典美食。

不過講開有講，揚州炒飯雖然菜名有「揚州」，但據說起源在廣州，由港式茶餐廳發揚光大。

新浪微博

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