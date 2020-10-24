台「保護傘」淋糞案｜黃國桐稱最快11月初重開 網民力撐：在台港人大大力「懲罰」

由香港律師黃國桐發起、為參與反送中運動而被迫流亡台灣的港人提供工作機會的台北「保護傘」餐廳，本月16日遭人潑糞，當時姓周店長與餐廳廚房設備都被波及，餐廳原定一周後重新營業。黃國桐昨向《蘋果》表示，最早要到11月頭，餐廳才能與客人再次見面。

黃國桐昨以訊息簡短回覆，餐廳要到11月才能重開，但未進一步說明情況。他早前曾稱，因餐廳廚房位置污染嚴重，包括爐頭等廚具全換，但要找合尺寸的爐頭並不容易，「要啱位，唔易搵，之後仲要搵師傅」。有網民在保護傘FB專頁為餐廳打氣：「加油頂住！重新營業記住發post，等我哋在台港人同台灣人大大力真金白銀懲罰你哋！」

案發本月16日，25歲疑犯莫凡闖入餐廳潑糞後逃逸，警方12小時內拉人，莫起初供稱是用餐後肚瀉而報復，後來說出是收錢辦事。警方隨後再拉3人，4人目前羈押禁見。台警之後加強保護把聲援香港反送中運動的91家當地店舖。台北銅鑼灣書店負責人林榮基表示，「保護傘」餐廳日前被人淋雞糞後，台北警方非常緊張，每天派人到書店巡邏達四、五次之多。

《蘋果》記者

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