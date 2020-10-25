中國推數字化人民幣　盼避美制裁

央行前晚公佈人民銀行積極推進《中華人民共和國中國人民銀行法》修改工作，現希望徵求意見，其中「人民幣」章節提到規定以實物形式和數字形式發放人民幣，官方首次欲為數字貨幣提供法律依據。美國克林信大學經濟系副教授徐家健向本報分析，人民幣數字化長遠或可避過美國利用Swift系統的經濟制裁，有利以人民幣結算。

監控金流助打擊洗錢

今次徵求意見分為九章，包括組織機構、人民幣、監督管理職責及法律等。職責就表明由國務院及中國人民銀行負責，在「人民幣」章節，除了表明要為數字貨幣提供法律依據，亦明確指出任何單位和個人不得製作、發售代幣票券和數字代幣。

徐家健指出，人民幣數字化對中國最大好處是「控制到貨幣流通」，知道金錢的流向，有助監控及打擊洗黑錢。資金的流向亦會成為大數據，有助官方精準扶貧及推動政策。長遠來說，中國亦可能與一帶一路或周邊國家簽下雙邊協議，推廣中國數字貨幣到其他國家的兌換。他舉例，伊朗被美國用Swift系統制裁，但中國可以與伊朗透過數字貨幣兌換，繞過Swift系統，避過制裁，若推行成功有助人民幣結算及國際化。不過，他指出數字貨幣的最大問題是私隱，中國既可監控資金，亦同樣能夠做到凍結資金，中國亦有權凍結一些國內政敵或異見人士，進一步打壓人權。

人民網/《蘋果》記者