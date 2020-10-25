兩岸局勢升級｜3架共機再擾台 台南基地深夜出動2架IDF戰機 巨響驚動居民

中共總書記習近平雖多次在重要講話提及「不搞擴張主義」，但連日來解放軍軍機連番擾台，軍艦又繞行東海、南海、在南海諸島大搞軍事基地，外界觀察中國「口惠而實不至」成份居多。今日（25日）清晨，Facebook專頁「台灣西南空域」貼文指，中共多架軍機出現在台灣周邊空域。昨晚11時06分許，台灣空軍台南基地疑似出動兩架IDF戰機，巨大聲響驚動不少台南民眾，但仍大力支持軍方：「這時間真的辛苦國軍了。」

「台灣西南空域」在Facebook 專頁寫道：「台灣周邊空域偵獲中共軍機7A4230、KJ2000，空警2000（編號30072）出現台灣空域周邊，高度20,650呎（6,300米），另有兩架解放軍直升機（7BE047）高度4,900呎及（7BC024）高度1,600呎。」

解放軍戰機近期頻繁擾台，空軍台南基地臨近午夜出動IDF戰機，多名網民在「台南爆料公社」發文指出，24日晚間11時06分左右，聽到戰機起飛的聲音，查問「我耳朵沒聽錯吧？剛剛又有緊急起飛嗎？」

不少台南人留言表示有聽到聲響：「中西區有聽到」、「剛經過佳里區上空」、「南區永成路這超大聲，感覺好近」、「台南安平也超大聲」。另有網民大力支持台軍：「辛苦空軍！戰機感覺飛很近，超級大聲」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍。」

空軍官員今證實，昨晚深夜，解放軍又派軍機在台灣防空識別區西南角外進行繞飛，台空軍作戰指揮部立即派遣台南聯隊的2架經國號IDF戰機升空進行例行性的警戒任務，並在今天凌晨完成任務後返降台南基地。

蘇貞昌：不要用戰爭威脅台灣人民

針對習近平23日出席紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會時表示，中方將一貫奉行「防禦性國防政策」，永遠「不稱霸」、「不擴張」，但中方絕不會允許任何勢力侵犯和分裂祖國領土的行為，必將予以「迎頭痛擊」。香港媒體分析這番話是說給台灣人民聽的，對此，台行政院長蘇貞昌今日回應稱，希望習近平能說到做到不稱霸，不要製造區域和平的困擾；他並強調，台灣不要戰爭，中共不要用戰爭威脅台灣人民。

蘇貞昌指，總統蔡英文在雙十慶典致辭時引用習近平曾公開表示的言論， 希望習說到做到不稱霸，不要製造區域和平的困擾。他表示，台灣人民一直以來，從國民黨一黨獨大跟統治時，就老是用戰爭恐嚇人民，當時還講如果解除戒嚴，台灣會亂；如果讓民進黨執政就會有戰爭，如果讓民進黨執政台灣就會亂，國民黨也一直這樣恐嚇人民。

但蘇貞昌也說，台灣人民多少世代以來，多少年來，要在這塊土地堅守自由民主，做這塊土地的主人，「我們從不與人衝突，但保衞國家一定非常堅定」，他強調：「我們不要戰爭，但也不要戰爭威脅台灣人民。」

台外長籲和平對等處理兩岸關係

台灣的外交部長吳釗燮近日接受葡萄牙《快報》專訪時，提及大陸對台軍事等各種威脅，他呼籲大陸以和平、對等、民主及對話原則處理兩岸關係。

吳釗燮指，大陸的軍事演習越來越嚴重，而威脅是真實的；當一個獨裁政權想要轉移對國內危機的關注時，往往會將矛頭朝外，例如大陸正面臨的經濟成長趨緩和中美貿易戰，儘管台灣並未挑戰亦不構成危險，仍可能成為北京目前需要的代罪羔羊。

吳釗燮說：「當我們獲得國際社會的支持越多，呼籲和平共存就越容易。台灣政府擁有對台灣的管轄權，倘雙方要共處，就必須尊重此一現狀。中國政府拒絕基於和平、對等、民主及對話的協商，但這是台灣不願背棄的原則。」

美民調顯示 協防台灣支持度升

兩岸情勢緊張，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）和智庫「芝加哥全球事務委員會」的年度民意調查近日指出，若台灣遭到中國威脅，願意協防台灣的比率都有增加趨勢，對此，CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）在《外交家》（The Diplomat）雜誌的刊文中分析，美國民調顯示，護衞台灣的支持度上升。

CSIS調查發現，美國一般民眾給台灣的分數為6.69分，僅略低於與美國簽有防衞協議的南韓（6.92分）與日本（6.88分）。澳洲則獲得6.38分。（註：1分為不該承擔任何風險，10分為該承擔重大風險）

葛來儀昨在Twitter發文，簡短引述她與CSIS中國權力計劃研究員福納樂（Matthew Funaiole）共同發表的分析文章，題為「美國民調顯示協防台灣的支持度上升」的分析。文中指出，中國政府持續以軍事行動施壓台灣，儘管美國國會一貫大力支持台灣，然而美國民眾卻對此不甚關注；但新數據可能翻轉了此觀點。

馬紹爾外交官撐台：未來堅持出席雙十慶祝酒會

台灣駐斐濟代表處舉行雙十慶祝酒會，遭中國駐斐濟大使館人員擅闖現場搗亂，造成一名台灣外交官員受傷送院。對此，台友邦國家馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達（Albon Ishoda）向國際媒體發聲，指中國必須停止持續欺凌和恐嚇行為。

新西蘭國家廣播電台（RNZ）報道，馬紹爾群島的駐斐濟大使伊休達指出，中國大使館人員的鬧舉動形同恐嚇，目的是要「阻止任何人和台灣人一同慶祝」。對於中方聲稱使館人員是遭到挑釁的說法，伊休達表示對中方感到失望；但他強調未來仍會堅持出席台灣駐斐濟代表舉行的雙十慶祝酒會。

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