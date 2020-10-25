流感疫苗｜台大叔接種10日後四肢無力以為感冒 送院後呼吸困難命危

南韓接連發生民眾注射流感疫苗後身亡的個案。台灣台中一名男子本月10日接種流感疫苗，10天後，上周二（20日）出現頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，被送醫住院後，隔天呼吸困難，轉入加護病房治療，仍有生命危險。台中市衞生局表示，將替家屬申請藥害救濟，促請中央介入調查，目前不排除是施打疫苗所致，但確切原因仍有待釐清。

根據《東森新聞》報道，該名男子今年51歲，無慢性疾病和遺傳病史。他10日到豐原一間診所接種公費疫苗，11、12日和妻子去爬合歡山。上周感覺身體不適，原以為是感冒，但隔天起床症狀加劇，被家人送醫治療。

台灣衞生局證實此案，並表示不排除是接種流感疫苗所致，但確切原因有待釐清，至於男子施打何種疫苗，將統一由中央疾管署說明，後續將林男相關病例資料送至疾管署調查，並協助家屬申請藥害救濟。

台灣《蘋果新聞網》

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