文化滅絕｜內蒙古黨委自我批評：雙語教學改革有問題但仍要強推

內蒙古當局強行推出漢語教學，取代絕大部份原來用蒙古語教學的科目，引起當地學生、家長強烈不滿，當地自治區黨委常委近日召開會議，指這次教學改革，存在「政治站位、思想認識」等方面都有不足，可是，當局強調「絕不能在方向性、原則性問題上出現偏差，還是要堅定不移推進雙語教學改革」，「使各族群眾從小就能掌握國家通用語言文字」。

內蒙古當局在官媒《內蒙古日報》的新媒體上指出，自治區黨委常委在上周五（23日）舉行生活會，在會上檢討「雙語教學（漢語、蒙語）改革中出現的問題」。會議指出，這次改革出現問題。內蒙古自治區黨委書記石泰峰更在會上，帶頭作出個人檢討，之後黨委副書記和其他常委逐一進行個人檢討。

石泰峰在總結會議時稱，這次會議的目的，是為內蒙古「雙語教學改革」問題再次深思，也是對加強和改進內蒙古民族工作的再加壓，要對各類問題全面起底、集中整改。

石泰峰又強調，要提高「政治站位」，「絕不能把政治性很強的工作當成事務性的工作來抓，不能在方向性、原則性問題上出現偏差」。他表示，當局依舊要推進「雙語教學」改革，「使各族群眾從小就能掌握國家通用語言文字」。

《內蒙古日報》

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