寧夏貪官王政搵神婆作法 飲符水圖度難關

寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政，因觸犯受賄罪，近日一審獲刑10年6個月。《中國紀檢監察報》報道，王政除了貪污腐敗問題外，還「搞迷信活動」，此前，他為了平安度過紀檢機關的檢查，還專門找當地的「神婆」作法，還喝下符水試圖以「神力」度過難關。

今年7月，寧夏回族自治區通報對王政的黨紀政務處分決定。「經查，王政違反政治紀律，搞迷信活動；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，長期借用管理服務物件住房；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題和不按規定報告個人有關事項；違反國家法律法規；涉嫌受賄犯罪……給予王政開除黨籍和公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，涉案財物隨案移送。」

幾年前，在一宗行賄案辦理過程中，一名沙姓企業老闆聲言曾向時任寧夏回族自治區國土資源廳廳長的王政行賄10萬元人民幣（下同；約11萬港元）。2018年1月3日，王政到自治區紀委監委解釋情況，承認受賄的事實，還主動上繳10萬元賄款。

「對王政來說，受賄10萬元是件小事，他真正擔心的是自己一系列重大違紀違法問題暴露。」查辦該案的紀委監委職員稱，王政利用其擔任石嘴山市地礦局局長、石嘴山市大武口區委書記、自治區廣電總台副總台長、自治區國土資源廳廳長等職務上的便利，在工程項目、礦產資源勘探開發等方面為有關企業和個人謀取利益，先後111次收受17名公職人員、企業人員財物，共計694多萬元（約804萬港元）。

為了躲過紀法嚴懲，王政把「神婆」當作救命草，祈求逢凶化吉、轉運祛災。2018年春節，王政一家無心歡度。王政的徐姓親戚平日對迷信多有研究，家中還供奉神龕，想借「神力」幫王政一把。她打聽到，在鹽池縣有一位「神婆」，不僅算命算得準，還能化凶為吉保平安。春節過後，王政隨徐等人到鹽池縣的「神婆」家拜訪。

「神婆拿了張紙，在我臉上蹭了幾下，然後說了幾句話，大意就是組織不會發現其他問題，仕途一切順利之類的，說完就在黃紙上畫了個東西，具體也不知道叫啥，畫的那個符號我也不認識。」王政說，他將「神婆」送的護身符帶在身上、夾在腋下，一周後，依照「神婆」的囑咐將其燒掉，並將燒後的符水服下。

王政心存僥倖，以為按照「神婆」的指示一一照做，就能得到「神靈」保佑，而這不過是癡心妄想。2019年6月29日，寧夏自治區紀委監委對王政涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查並對其採取留置措施。

鳳凰網／《中國紀檢監察報》

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