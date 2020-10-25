湖南小學生攞掃帚當槍學打仗 網民：體育課不應軍事化

拿掃帚當機關槍掃射敵人，這不是小朋友之間的嬉戲，而是相當認真的小學體育科課程。湖南永州珠山慧樹小學，近日在體育課中加入軍事戰術課內容，教授學生一些基本的格鬥技。一班小學生拿掃帚當機關槍，匍匐前行，再趁機向「敵人」掃射，並與對手埋身肉搏，連串動作均有板有眼，過程一絲不苟。在中美全面交惡下，有網民就指，國防教育要從小學生抓起，建議全國推廣。不知「港版國安法」要求的國安教育，又是否會將這套課程引入香港的小學呢？

據珠山慧樹小學教老師兼武術教練歐陽鑫表示，該課程難度並不大，主要是引進解放軍的一些簡單防身、逃生技能。歐陽鑫說：「我覺得現在小孩子對體育課興趣不很高，我覺得加一些創新的東西在裏面，小孩子又喜歡又能鍛煉身體，我就找校長談了一下。他說覺得這個可以，家長也都比較支持。」

事實上，從有關的課堂短片來看，有一男生將掃帚當成機關槍，向「敵人」掃射，還用嘴巴加入特殊聲效：「砰、砰、砰」，而一眾敵人紛紛應聲倒地；之後與「敵人」埋身肉搏，出拳時也模仿解放軍發出「吓、吓、吓」的聲音。

歐陽鑫表示，拍攝當日有兩名學生本身有武術底子，而所有參與學生都對有關軍事訓練的課程相當感興趣，而他已準備在全校推廣。

對此，有網民表示，國防教育要從小學生抓起，建議全國推廣。但亦有網民認為，體育課不應軍事化，以免最後變成意識形態的洗腦工具。

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