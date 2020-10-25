國家副主席王岐山昨經視像出席上海金融峯會，罕有高調指點中國金融發展，強調：「中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。」這條歪路、歧路及邪路，不約而同與P2P網貸（互聯網金融點對點借貸平台）有關。有學者相信，今次是官方欲警惕一眾金融機構，但未必雷厲風行打擊金融陋弊，以免金融爆破。

王岐山在演講稱，金融脫離實體經濟就是無源之水、無本之木，「中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路」，使中國金融企業經得起市場競爭。王又指，近年金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，要在鼓勵創新、激發市場活力、擴大金融開放與監管能力間尋求平衡。未來中國經濟增長動力轉向創新驅動，從投資拉動轉向消費投資雙驅動等。

龐氏騙局集資 詐騙存款

這條歪路、歧路及邪路，與近年P2P爆煲或多或少有關。國務院總理李克強2014年提倡「互聯網是大眾創業、萬眾創新的新工具」，形容是「中國經濟提質增效升級的新引擎」，外界稱作「網絡經濟」。P2P網貸2015年隨即如雨後春筍，本應只是促成借貸雙方的平台，但中國P2P演變成詐騙工具，利用超高息吸引存款，然後用新投資者的錢，向舊投資者支付利息和短期回報，當資金滾存到一定程度後，負責人便跑掉，存款客戶血本無歸。這種P2P看準客戶投機心態，在國內利用龐氏騙局吸納存款，為幾乎沒經濟實力的公司，製作金融泡沫獲利。

P2P在2015年至2018年間掀起爆煲潮，據截止2019年9月的統計，中國有6,000多家借貸平台違約或倒閉，涉案金額約達306億美元（2,789億港元），至少逾270萬投資人受損慘重、求助無門，自殺與破產悲劇頻傳，形成嚴重社會問題。值得一提的是，這些P2P曾被國內官方稱為獨角獸企業，如「草根投資」P2P平台。

逾270萬人損手 涉2,789億

時事評論員劉銳紹向本報分析指，官方提出金融創新，相信會造成新一輪危機，「因為你要內循環，又要刺激GDP，又不能靠可見的產業來創造財富，那創新意味着新危機，即如昔日創新金融的P2P。」他相信王岐山是看到未來有危機，向金融機構提出警惕，但估計官方在執行上不會雷厲風行。他說：「不少公司賬目都很混亂，如果官方真的要向金融機構問責查數，公司為吊命，真的會被迫借新債還舊債，到時變成真的『龐氏騙局』。」

澎湃新聞/《蘋果》記者