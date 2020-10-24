抗美援朝電影涉抄《天能》導演舊作 2日票房逾$2.8億 專家：缺對人性探索淪洗腦之作

中美交惡，甚至被形容瀕臨爆發熱戰的邊緣。中國政府高調紀念「抗美援朝」70周年之餘，更一改過去的影視劇題材禁忌，籌拍多部抗美援朝影視作品，包括前日在內地上畫的電影《金剛川》。該片公映兩日票房已逾2.42億人民幣（下同‧約2.8億港元），被內地媒體形容為，荷李活燒腦神片《天能》（Tenet）導演路倫（Christopher Nolan）最讓人看得明白的舊作——《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低級版」。不過，本身也是電影迷的軍事評論員黃東則指出，《金剛川》完全是北京當局為與美國展開新冷戰而推出的政治宣傳電影，旨在鼓動內地人的民族主義情緒，無論如何包裝，都無法與深入探討人性的《鄧寇克大行動》相比。

據內地媒體報道，北京前日舉行紀念抗美援朝70周年大會之際，《戰狼》吳京有份出演的抗美援朝電影《金剛川》，也在同日於內地公映。根據票房統計網站「貓眼專業版」的數據，《金剛川》首日總票房突破1億元，18.6萬的排片場次更刷新了國產電影首日場次紀錄，加上昨日的房票，總收入已達2.42億元。而內地上一部最賣座的戰爭電影，是2017年的《戰狼2》，共上映95天、創下56.81億人民幣票房的紀錄。

《金剛川》在這個時間上演，絕非偶然。內地過去甚少拍攝以「抗美援朝」為主題的影視作品，對上一部有關的劇情電影，應是1998年的《鐵血大動脈》，當時是為紀念抗美援朝志願軍回國40周年。及至今年7月，國家廣播電視總局在官網發佈短訊，要求各地部署拍攝及上演以抗戰、抗美援朝以及抗疫等題材的影視作品。隨後，內媒開始大肆報道，有多部抗美援朝電影與電視劇快將上映的消息。有報道更指，這與中美貿易談判去年中處於最困難時刻，中國高層領導的決策有關。而當日，央視就不斷重播有關抗美授朝的電影或電視劇，以振奮民心。

自言一年看逾兩百部中外電影的「超級戲迷」黃東表示，內地藉紀念抗美援朝70周年，推出《金剛川》等電影，其實與中美正處於新冷戰有關。特別是內地經歷中美貿易戰以及武漢肺炎疫情的打擊，經濟迅速下行，北京當局期望透過有關影視作品，鼓動內地人的族主義情緒，將內地社會出現的各種不滿及矛盾轉移出去。

至於《金剛川》的口碑，根據內媒的報道，很多民眾觀影後都大讚該片是「主旋律電影和商業戰爭大片的優質結合品」，傳遞出的士兵間的情誼，以及志願兵不屈不撓的精神，令人動容。但也有人指，電影圍繞修橋分了三四個視角講述同一個故事，「一直在重複時間，比較凌亂，感覺是在靠演員演技撐起的」，並批評該片根本是《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低級版」。

刊載不少尖銳影評的海扒扒娛樂網，就這樣評價《金剛川》：「一段故事講了三次。瞬間想到了《敦刻爾克》（即《鄧寇克大行動》）。諾蘭（路倫）的戲是渡海，《金剛川》原來是渡橋啊，難怪有人說這是低配版的《敦刻爾克》。一般影迷應該沒看過《敦刻爾克》，我相信三位導演（《金剛川》由管虎、郭帆、路陽共同執導）肯定是看過的，我倒是沒覺得『抄襲』，只是覺得主創編導們沒甚麼藝術追求，拿到國際上給老外看，可能也沒甚麼面子吧……」

黃東則認為，內地影視圈因受疫情影響，嚴重開工不足。國家號召開拍抗美援朝電影，「難得有成支大水喉射住，自然會有好多導演仆住去拍」。他又指，無可否認內地近年所拍攝的戰爭電影質素已有所提升，無論在拍攝手法與視覺刺激效果等方面均有很大的進步，與過去追求純粹的意識形態政治宣傳已不可同日而語。這個轉變，應從2007年的《結集號》開始。而前國家主席胡錦濤時代，也曾出現過一些刻劃人性與具質素的電影，像已故導演謝晉（1923至2008年）的越戰電影《高山下的花環》。

不過，黃東表示，剝開電影中的商業包裝，國產戰爭片還是離不開內地宣揚的那套民族主義、國家利益至上的意識形態，一般內地人缺乏獨立批判精神，很難對電影所傳遞的訊息有免疫能力，因此往往容易被洗腦。而他相信，在目前內地「肅殺」的氣氛底下，創作自由備受被打壓，一般國產電影絕不可能像西方戰爭電影般對人性有任何深刻的探索，更不可能拍出像《鄧寇克大行動》這類充滿人文精神的出色電影。

《蘋果》記者/ 微博

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