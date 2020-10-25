12港人送中｜「台灣撐港遊行」今舉行 香港邊城青年促大陸放人

12名涉反修例案件的港青，今年8月疑經海路潛逃往台灣途中，遭廣東海警攔截逮捕，至今被秘密關押逾兩個月。自周五（23日）起，全球逾30個城市接連多日發起遊行、快閃行動及網上集會，作出聲援。在台灣，「香港邊城青年」發起的撐港遊行，將於今日（25日）下午2時從台北捷運忠孝復興站出發，預計前往香港經貿文化辦事處表達訴求，遊行途經中國銀行大廈。主辦單位呼籲台灣社會共同聲援，要求大陸立即釋放12港人。

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「香港邊城青年」理事長李芃萱指出，今日的「台灣撐港遊行」選定在12港人被大陸秘密關押滿2個月的時刻。李芃萱譴責，直至現在12名港人仍無法與家人通話，也未會見家人所委託的維權律師；大陸政府更逕自指定代表律師，並控告「偷越國境罪」及「組織他人偷越國境罪」。李芃萱認為，大陸司法程序不透明，充斥黑箱訴訟和濫用酷刑，而12港人至今情況不明，令人憂心；今次遊行更期盼台灣政府，徹底實踐援港承諾。

今天撐港遊行，聲援民眾大多穿上黃色和黑色衫，訴求為要求大陸和香港政府立即釋放12港人、停止秘密關押、停止阻撓家屬律師會見當事人、公開官派律師身份、馬上公開船隻雷達紀錄、香港官員與家屬會面並予以協助、安排藥物予有需要的被拘留者。

香港邊城青年秘書長Justine表示，本周末有超過20個城市響應「國際連動，聲援12港人」全球串連活動，這次台灣撐港遊行也是其中之一。Justine特別感謝台灣民眾，從2019年的反送中運動到2020年「港版國安法」實施，包括台灣在內的國際社群從不缺席。

在台港生、同時是文化大學的學生會會長的陳維聰表示，香港政府針對12港人案的說法前後矛盾，起初表達毫不知情，但卻被民眾發現香港警察曾派出飛機全程監察，直到確認他們被中國水警拘捕。他強調，如同中國派人動手毆打台灣駐斐濟的外交官，12港人案同樣展露出中國對外流氓般的行徑。他呼籲，台港團結抗衡中國戰狼外交的威脅。

遊行集合時間為今天下午2時，預計2時30分從捷運忠孝復興站 SOGO前廣場出發，遊行路線忠孝復興SOGO一樓廣場→ 捷運市政府站→ 中國銀行→ 台北市政府→香港經貿辦事處。

台灣《蘋果新聞網》

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